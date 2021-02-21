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Привычки, которые увеличивают риск осложнений при COVID-19

Люди в силах самостоятельно не допустить осложнений при болезни

сегодня, 17:14
Автор:

Елизавета Черных

Ученые до сих пор не могут дать точный ответ, почему некоторые люди переносят коронавирус легко, у других же развиваются сложные осложнения. Скорее всего, важную роль все-таки играет иммунный ответ человека. Об этом сообщает "24 Канал". 

Привычки, которые увеличивают риск осложнений при COVID-19

Привычки, которые увеличивают риск осложнений при COVID-19 - фото из открытых источников

Значительными факторами риска осложнений при COVID-19 также являются вредные привычки и образ жизни человека. Поэтому, независимо от генетических факторов и условий карантина, люди в силах самостоятельно не допустить осложнений при болезни, считают в издании. 

Курение 

Вдыхание табачного дыма способно повреждать ткани в легких. В результате этого часто возникают различные проблемы с дыханием, эмфизема, онкологические и другие заболевания. А вот для коронавирусного заболевания как раз характерны проблемы по доставлению кислорода к клеткам, а также COVID является респираторным заболеванием, поражающим в первую очередь легкие человека. 

Употребление алкоголя

Регулярное употребление алкогольных напитков может привести к повреждениям печени. В результате этого орган постепенно накапливает вредные токсины и жиры в организме. 

Известно, что нормальная работа печени очень важна для иммунитета, поскольку именно этот орган отвечает за взаимодействие лимфоцитов, а также производит белки для синтеза антител, которые важны для противодействия вирусам. Злоупотребление алкоголем ослабляет иммунитет и подавляет возможности организма в борьбе с различными заболеваниями. 

Злоупотребление кофеином

Чрезмерное употребление кофеина может провоцировать нарушения работы почек и возникновению заболеваний сердца, а также избыток кофеина негативно влияет на работу иммунной системы, уменьшая ее способность удалять поврежденные клетки. 

Ранее "Комментарии" рассказывали, может ли коронавирус передаваться через еду или упаковку. 








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Источник: https://healthy.24tv.ua/ru/4-vrednye-privychki-kotorye-uvelichivajut-risk-oslozhnenij-pri_n1548547
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