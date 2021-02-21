Ученые до сих пор не могут дать точный ответ, почему некоторые люди переносят коронавирус легко, у других же развиваются сложные осложнения. Скорее всего, важную роль все-таки играет иммунный ответ человека. Об этом сообщает "24 Канал".

Привычки, которые увеличивают риск осложнений при COVID-19 - фото из открытых источников

Значительными факторами риска осложнений при COVID-19 также являются вредные привычки и образ жизни человека. Поэтому, независимо от генетических факторов и условий карантина, люди в силах самостоятельно не допустить осложнений при болезни, считают в издании.

Курение

Вдыхание табачного дыма способно повреждать ткани в легких. В результате этого часто возникают различные проблемы с дыханием, эмфизема, онкологические и другие заболевания. А вот для коронавирусного заболевания как раз характерны проблемы по доставлению кислорода к клеткам, а также COVID является респираторным заболеванием, поражающим в первую очередь легкие человека.

Употребление алкоголя

Регулярное употребление алкогольных напитков может привести к повреждениям печени. В результате этого орган постепенно накапливает вредные токсины и жиры в организме.

Известно, что нормальная работа печени очень важна для иммунитета, поскольку именно этот орган отвечает за взаимодействие лимфоцитов, а также производит белки для синтеза антител, которые важны для противодействия вирусам. Злоупотребление алкоголем ослабляет иммунитет и подавляет возможности организма в борьбе с различными заболеваниями.

Злоупотребление кофеином

Чрезмерное употребление кофеина может провоцировать нарушения работы почек и возникновению заболеваний сердца, а также избыток кофеина негативно влияет на работу иммунной системы, уменьшая ее способность удалять поврежденные клетки.

Ранее "Комментарии" рассказывали, может ли коронавирус передаваться через еду или упаковку.

























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