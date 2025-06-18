Привычка брать телефон в туалет: чем это грозит

Для многих взять смартфон в ванную стало почти автоматической привычкой. При посещении туалета можно проверить новости, ответить на сообщения или просто просмотреть ленту соцсетей. Однако эта привычка может иметь неприятные последствия для здоровья.

Почему не стоит брать телефон в туалет. Фото из открытых источников

Идеальный носитель микробов

Туалет считается одним из самых насыщенных бактериями мест в доме. Когда вы берете туда телефон, его поверхность неизбежно контактирует с микробами и оседающими в воздухе вирусами. Впоследствии эти бактерии из гаджета попадают на руки, лицо, а в конце концов на еду или другие предметы. Это повышает риск различных инфекций, в частности, желудочно-кишечных расстройств.

Повреждение смартфона

Даже если телефон имеет защиту от воды, постоянное воздействие влажности, характерное для ванных комнат, постепенно влияет на электронику. Горячий душ или ванна создают среду с высокой влажностью, которая проникает внутрь устройства, способствуя коррозии и повреждению компонентов. С течением времени это может привести к сбоям в работе гаджета.

Проблемы для здоровья

Телефон в туалете часто заставляет людей проводить там больше времени, чем нужно. Это увеличивает риск развития геморроя. По данным некоторых исследований, использование гаджетов в туалете связано с 46% повышением риска этой проблемы. Длительное сиденье нарушает кровообращение в области таза и может вызвать неприятные симптомы.

Телефон в туалете может превратиться в потенциальный источник проблем. Чтобы сохранить здоровье и продлить жизнь смартфону, следует оставлять устройство вне ванной комнаты и сосредоточиться на соблюдении личной гигиены.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые назвали восемь привычек, прибавляющих 24 года к средней продолжительности жизни.

Также "Комментарии" писали, что тысячи людей умирают от этой болезни. Ее симптомы можно обнаружить в туалете.