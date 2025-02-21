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Присмотритесь: эти признаки на ваших ступнях сигнализируют о серьезной болезни

Когда вы думаете, что у вас диабет, самое время обратить внимание на состояние ваших ступней

сегодня, 08:40
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Кравцев Сергей

Сахарный диабет 2 типа является распространенным заболеванием, которое диагностируют у многих украинцев. Симптомы этого состояния могут проявляться на ногах, в частности ступнях. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Daily Express".

Присмотритесь: эти признаки на ваших ступнях сигнализируют о серьезной болезни

Ступни ног. Фото из открытых источников

В материале говорится, важно точно знать, на что обратить внимание, когда вы думаете, что у вас диабет. Заболевание проявляется различными способами, причем люди редко обнаруживают все симптомы одновременно.

Самыми распространенными симптомами являются повышенная жажда, частое мочеиспускание и усталость. Поскольку эти предупреждающие признаки можно принять за другие симптомы, многие люди не подозревают о том, насколько они незаметны, что может способствовать окончательному диагнозу.

Также местом для проверки едва заметных предупреждающих знаков являются ноги, поскольку различные изменения могут легко остаться незамеченными под носками и обувью.

Люди, которые находятся на грани диабета 2 типа (преддиабет), или те, кто, возможно, бессознательно уже страдают этим заболеванием, могут заметить ощущение покалывания или онемения, похожее на покалывание в ногах.

Это связано с повреждением нервов, связанным с повышением уровня сахара в крови.

Эта же проблема также может вызвать "тупую боль" или потерю чувствительности в ваших стопах или ногах. Отек — еще один тревожный сигнал, который требует обследования.

Другие признаки также включают: ваши ноги не потеют, порезы, раны или язвы, которые не заживают, ногти на ногах начинают утолщаться и становятся более желтыми, блестящая гладкая кожа на стопах, выпадение волос на ногах и стопах.

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Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/2016438/warning-diabetic-feet-symptoms
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