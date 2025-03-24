Принимать душ с утра нежелательно: врач назвал 3 причины

Многие привыкли принимать душ с утра перед тем, как отправиться из дома. Но действительно ли это полезно? Врач объяснил, почему следует подумать дважды перед тем, как принимать утренний душ. Об этом пишет Daily Express.

Прием душа. Фото: из открытых источников

Три причины, почему не стоит принимать душ утром

Врач Джузеппе Арагона отметил, что душ перед сном может оказаться более полезным для вашего здоровья, поскольку он помогает расслабиться. Утром можно обойтись без него.

"Основная причина, почему следует выбирать душ на ночь, заключается в том, что в течение дня на коже и волосах накапливаются аллергены, пыль, грязь и даже попадающие в воздух химические вещества, особенно в летний период", — отметил врач.

Таким образом, если вы примете душ перед сном, грязь и аллергены не перенесутся на кровать и постельное белье, что может предотвратить появление аллергии, раздражений, зуда и сухости кожи, а также проблем с кожей лица.

Кроме того, важна и продолжительность душа. Дерматолог Эмма Амоафо-Мэнса рекомендует ограничить время пребывания в душе до десяти минут.

"Многие люди проводят в душе слишком много времени. Идеальное время для душа — меньше десяти минут. Если вы находитесь там дольше, кожа может стать сухой и раздраженной", — пояснила она.

Портал "Комментарии" уже писал, что на протяжении веков вода использовалась как средство лечения и улучшения состояния при различных болезнях. Этот метод, известный как гидротерапия, подразумевает применение воды разных температур для достижения желаемых эффектов.

Горячий душ способствует улучшению кровообращения в области половых органов, что может оказать положительное влияние на либидо.