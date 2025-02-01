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Приемы пищи после 18 часов значительно вредят здоровью: американские ученые выступили с оговоркой

Вечерние и ночные приемы пищи отрицательно сказываются на здоровье, ведь пищеварительная система работает менее эффективно в темноте.

сегодня, 00:55
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Клименко Елена

Ученые из Института Солка (США) отмечают, что пища после 18:00 может серьезно навредить здоровью, вызывая болезни, связанные с нарушениями метаболизма. По их словам, проблема заключается не только в дополнительных калориях, но и в том, когда мы едим.

Приемы пищи после 18 часов значительно вредят здоровью: американские ученые выступили с оговоркой

Еда ночью. Фото: из открытых источников

Ученые отмечают, что важно не только то, что мы потребляем, но и время еды. Они обнаружили, что женщины, едящие после 18:00, имеют худшие показатели работы сердца и повышен риск развития диабета и ожирения, в том числе при высоком индексе массы тела (ИМТ более 30).

Исследователи объяснили, что эта привычка возникла из-за изобретения электрического освещения. До этого люди питались днем и спали ночью, поэтому организм лучше усваивает еду днем. Вечерние и ночные приемы пищи отрицательно сказываются на здоровье, ведь пищеварительная система работает менее эффективно в темноте. Ночью производится меньше слюны и пищеварительных соков, а также замедляются движения, переносящие пищу через кишечник. Это одна из причин набора веса в случае еды ночью.

Еще одной серьезной проблемой является то, что поздние приемы пищи не позволяют органам пищеварения восстанавливаться. Желудок, печень и желчный пузырь, вместо того чтобы отдыхать, вынуждены работать и обрабатывать пищу. Это повышает риск развития воспалительных процессов в организме, что может привести к серьезным заболеваниям, таким как гастрит, язвы, а также к нарушениям работы печени и желчного пузыря.

Как уже писали "Комментарии", американский диетолог Кортни Барт рекомендует придерживаться скандинавской диеты, в основу которой заложены естественные механизмы и принципы, способствующие нормализации веса без ущерба для самочувствия.



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Источник: https://ua-novosti.info/zdorovye/vcheni-poyasnili-chomu-prijomi-yizhi-pislya-18-00-vkraj-shkidlivi-dlya-zdorov-ya.html
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