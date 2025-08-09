Придерживаясь этих 5 правил после 50 лет, сможете прожить на 10 лет дольше

Соблюдение всего нескольких простых правил может добавить к продолжительности жизни целых 10 лет.

Долголетие. Фото: из открытых источников

Первое правило, которому нужно следовать, употребляйте белок в каждом приеме пищи. С возрастом мышечная масса естественным образом уменьшается и этот процесс известен как саркопения. Это может привести к замедлению метаболизма, снижению подвижности и повышенному риску остеопороза, именно поэтому важно включать качественный белок в свой рацион.

Диетолог Эми Шапиро рекомендует взрослым старше 50 лет включать 25-30 граммов высококачественного животного белка в каждый прием пищи, чтобы стимулировать синтез мышечного белка, поддерживать метаболизм и сохранять силу и подвижность.

Второе правило – сведите до минимума употребление ультраобработанных продуктов. Обработанные продукты часто содержат: искусственные красители, ароматизаторы, усилители вкуса (например, глутамат натрия) консерванты, которые могут иметь токсический эффект при длительном потреблении.

Третье правило – потребляйте омега-3 жирные кислоты. Помните, что жирная рыба обеспечивает организм белком, а также необходимыми омега-3 жирными кислотами, которые поддерживают здоровье сердца и мозга. Если не любите рыбу, то включите в свой рацион семена чиа, льна или грецкие орехи, чтобы получить растительные омега-3 жирные кислоты.

Четвертое правило – готовьте больше дома. Приготовление пищи дома дает вам полный контроль над ингредиентами, качеством питательных веществ и размерами порций.

Пятое правило – разнообразие цветов овощей действительно помогает жить дольше. Каждый цвет овощей и фруктов содержит уникальные фитонутриенты, антиоксиданты и витамины, которые поддерживают различные системы организма.

Включайте разнообразные красочные фрукты и овощи в свой рацион, чтобы обеспечить потребление комплекса витаминов, минералов и антиоксидантов, необходимых для здоровья. Их употребление связано с меньшим риском хронических болезней (рак, диабет, сердечно-сосудистые заболевания).

