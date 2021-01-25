Правила чистого дома: как часто нужно пылесосить

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Любовь Блажко
У каждого есть свои привычки относительно чистоты и понимание того, как часто нужно убираться в доме. Здесь нужно искать золотую середину, которая поможет понять, какое количество уборок в неделю подходит именно вам. Об этом пишут "Идеи 24. Юа".
Как часто нужно убирать в доме. Фото: unsplash
Чистоту нужно поддерживать в абсолютно всех комнатах, потому что пыль, шерсть и грязь, которые быстро накапливаются, могут негативно отразиться на здоровье.
Использование пылесоса в уборке поможет не только тщательно очистить поверхности в доме, но и не распространять пыль по остальным комнатам и не поднимать ее в воздух. Что случается, когда мы берем в руки веник.
Как часто нужно пылесосить
Здесь роль играет множество разных факторов: от типа пола, до наличия домашних животных в доме.
Если пол не покрыт коврами, то достаточно будет всего один раз в неделю пройтись пылесосом.
Если ковры в доме есть, то пылесосить нужно хотя бы 2 раза в неделю. Объясняется это тем, что в них накапливается много грязи, шерсти, волос и пыли.
Если же в доме есть животные, то рекомендуется пылесосить каждый день. Это сохранит не только ваше здоровье, но и здоровье домашнего питомца.
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