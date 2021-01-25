Правила чистого дома: как часто нужно пылесосить

У каждого есть свои привычки относительно чистоты и понимание того, как часто нужно убираться в доме. Здесь нужно искать золотую середину, которая поможет понять, какое количество уборок в неделю подходит именно вам. Об этом пишут "Идеи 24. Юа".

Как часто нужно убирать в доме. Фото: unsplash

Чистоту нужно поддерживать в абсолютно всех комнатах, потому что пыль, шерсть и грязь, которые быстро накапливаются, могут негативно отразиться на здоровье.

Использование пылесоса в уборке поможет не только тщательно очистить поверхности в доме, но и не распространять пыль по остальным комнатам и не поднимать ее в воздух. Что случается, когда мы берем в руки веник.

Как часто нужно пылесосить

Здесь роль играет множество разных факторов: от типа пола, до наличия домашних животных в доме.

Если пол не покрыт коврами, то достаточно будет всего один раз в неделю пройтись пылесосом.

Если ковры в доме есть, то пылесосить нужно хотя бы 2 раза в неделю. Объясняется это тем, что в них накапливается много грязи, шерсти, волос и пыли.

Если же в доме есть животные, то рекомендуется пылесосить каждый день. Это сохранит не только ваше здоровье, но и здоровье домашнего питомца.

Постельное белье нужно менять каждую неделю И даже если вам кажется, что оно еще нормальное и хорошо пахнет, специалисты советуют не пренебрегать этим правилом. Поскольку в нем обитает множество микроскопических пылевых клещей. Продукты их жизнедеятельности могут вызывать аллергию, конъюнктивит, насморк и даже экзему. К тому же, постельное белье является основным источником пыли в доме.

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