Как часто нужно стирать джинсы и мыть холодильник: основные правила гигиены

Как оказалось, не все общепринятые стандарты гигиены правильные. Рассказываем вам несколько главных правил с точки зрения науки.

Основные правила гигиены. Фото: unsplash

Постельное белье нужно менять каждую неделю

И даже если вам кажется, что оно еще нормальное и хорошо пахнет, специалисты советуют не пренебрегать этим правилом. Поскольку в нем обитает множество микроскопических пылевых клещей. Продукты их жизнедеятельности могут вызывать аллергию, конъюнктивит, насморк и даже экзему. К тому же, постельное белье является основным источником пыли в доме.

Нужно мыть стены

На них оседает огромное количество пыли, поэтому пройтись влажной тряпкой рекомендуют хотя бы один раз в год.

Мыть и чистить посудомоечную машину тоже нужно

Фильтр, который есть внутри нее, периодически засоряется. Поэтому необходимо чистить его каждый месяц, а также проводить полный очищающий цикл мытья (без посуды).

Не надо часто стирать джинсы

Этот незаменимый элемент гардероба каждого человека нужно стирать в холодной воде или на специальной программе стирки, вывернув наизнанку после 5-7 носок. И не важно, носили ли вы их два дня или две недели – количество микробов на них все равно окажется практически одинаковым.

Протирать духовку каждую неделю нужно, если вы часто ею пользуетесь

Ведь убрать свежие капли жира, которые еще не успели намертво “приклеиться” к стенкам духовки намного проще, согласны?

Мыть холодильник нужно каждую неделю

Генеральную чистку рекомендуется проводить каждые полгода, а вот еженедельно будет достаточно пройтись влажной тряпкой – это продлевает срок службы прибора.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему британка превратила свой дом в свалку. Этой историей поделилась британская волонтерская организация, которая недавно с ними произошла. 60-летняя Сильви решила на протяжении 20 лет не убираться в доме, поэтому у нее скопилось 27 тонн мусора.

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