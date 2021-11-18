Постковидные симптомы: как восстановиться после болезни

Многие из наших соотечественников, победивших ковид, теперь сталкиваются с другой проблемой – так называемой симптоматикой постковидного синдрома, которая еще довольно долго досаждает после тяжелой болезни. Об этом сообщает отдел коммуникаций Минздрава в социальных сетях.

Восстановление после коронавируса (фото из открытых источников)

Новая болезнь называется постковидным синдромом, или длительным ковидом. Его, как правило, диагностируют у переболевших пациентов еще 5 или 12 недель.

По информации британских ученых, что инициировали соответствующее исследование, у каждого пятого пациента, получившего положительный тест, длительный ковид может продолжаться более 5 недель. У каждого десятого – 12 недель.

Эта новая и хлопотная болезнь требует длительного восстановления после процедуры инфицирования. Характеризует себя такими клиническими проявлениями как слабость, постоянный кашель, затрудненное дыхание, потеря вкуса и обоняния. Еще люди жалуются на нарушение режима сна и сознания, головные боли, проявления суставного синдрома и даже на то, что выпадают волосы.

Вместе с тем специалисты советуют, как быстрее восстановить силы после коронавирусной болезни. Они говорят, что нужно учесть разное течение болезни и индивидуальную особенность пациента.

Советы, которые сейчас рекомендуют медики, следующие: это полноценный сон и сбалансированное питание, обязательная, но посильная физическая активность, полезные упражнения для тренировки мозга и должны быть включены в распорядок дня прогулки на свежем воздухе.

По обнародованной информации, следует не запускать и лечить собственные хронические заболевания. А еще получать консультации семейного врача по поводу всех проявлений и симптомов, которые вас беспокоят после того, как вы побороли коронавирус, — советуют специалисты этого министерства.

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