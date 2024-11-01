Польза и вред массажа: когда терапия может быть опасной

Массаж является одной из самых древних форм терапии, которая используется для улучшения физического и психического здоровья. Он может быть полезен для снятия стресса, улучшения кровообращения и уменьшения боли. Однако, как и любая терапия, массаж имеет свои преимущества и недостатки, сообщает портал "Комментарии".



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Польза массажа

Массаж помогает снизить уровень кортизола, гормона стресса и повысить уровень серотонина и дофамина, что способствует улучшению настроения и уменьшению тревоги. Это делает массаж эффективным средством для борьбы со стрессом и депрессией.

Массаж стимулирует кровообращение, что способствует лучшему снабжению кислородом и питательными веществами в ткани и органы. Это может помочь в восстановлении после физических нагрузок и травм.

Массаж может уменьшить мышечную боль и напряжение, а также облегчить хроническую боль, например, при артрите или фибромиалгии. Он также может быть полезен для уменьшения головной боли и боли в спине.

Регулярный массаж может способствовать лучшему сну, уменьшая бессонницу и улучшая общее качество сна. Это особенно полезно для людей, страдающих хроническим стрессом или тревогами.

Повышение иммунитета Исследования показывают, что массаж может повысить уровень лимфоцитов, помогающих бороться с инфекциями. Это делает массаж полезным для всеобщего укрепления иммунной системы.

Вред массажа

Массаж может быть вредным для людей с определенными медицинскими состояниями, такими как тромбоз, остеопороз или инфекции кожи. В таких случаях массаж может ухудшить состояние и вызвать осложнения.

Неправильно выполненный массаж или избыточное давление может привести к травмам мышц или суставов. Важно обращаться к квалифицированным специалистам во избежание таких рисков.

Использование определенных масел или лосьонов во время массажа может вызвать аллергические реакции у некоторых людей. Перед массажем следует проверить, нет ли у вас аллергии на используемые средства.

После массажа некоторые люди могут испытывать временный дискомфорт, такой как боли в мышцах или головные боли. Это обычно проходит через несколько часов или дней, но может быть неприятным.

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