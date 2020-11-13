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Почему выпадают волосы и как это остановить

Выпадение волос – проблема, которая волнует как мужчин, так и женщин

сегодня, 19:23
Автор:

Любовь Блажко

У наших волос есть свой жизненный цикл, который включает рост, отдых и выпадение. Обычно человек за один день лишается около 100 волосков. Но если вы начали замечать, что волос выпадает слишком много или они стали сильно тонкими, то следует обратиться за помощью к специалисту. 

Почему выпадают волосы и как это остановить

Почему выпадают волосы и как это остановить. Фото: unsplash

Также эксперты рассказывают, что иногда выпадение волос может быть связано с определенными временными явлениями. Например, у вас поменялся образ жизни или не подошел новый шампунь, или же нужно подобрать правильные дополнительные средства. Как видите, причин может найтись огромное количество, поэтому крайне важно отыскать истинную причину выпадения, чтобы найти правильный способ устранения проблемы. 

Специалисты перечислили главные причины, из-за которых могут выпадать волосы:

гормональные изменения в результате беременности, родов, менопаузы или проблем со щитовидной железой;

медицинские причины, такие как очаговая алопеция, инфекции кожи головы или трихотилломания (расстройство выдергивания волос);

лекарства или добавки, например, те, которые используются для лечения рака, высокого кровяного давления, депрессии или артрита;

разного вида стрессы: например, эмоциональный или физический;

неправильные методы укладки, ношение тугих хвостов или косичек.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие растения должны быть в каждом доме. 


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Источник: https://www.segodnya.ua/lifestyle/style/poterya-volos-prichiny-i-kak-eto-predotvratit-1488393.html
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