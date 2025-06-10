Почему внезапно возникает холодный пот и когда стоит волноваться

Появление холодного пота – состояние когда человек внезапно потеет без очевидной причины, например, физической активности или перегрева. При появлении пота человек может ощущать холод, липкость кожи, даже озноб. Отмечается, что холодный пот не представляет угрозы, однако может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем.

Пот. Иллюстративное фото

Главной причиной появления холодного пота врачи называют реакцию организма на стресс. Такое состояние возникает из-за того, что при сильном волнении или стрессе активируется симпатическая нервная система. Это вызывает реакцию "бей или беги" и приводит к повышению уровня адреналина, что в свою очередь стимулирует потовые железы.

Что делать: чтобы уменьшить уровень стресса, следует практиковать техники релаксации, такие как глубокое дыхание, медитация или физические упражнения. Однако если тревожность переходит в состояние хронической, следует обратиться к специалисту.

Холодный пот может появиться при гриппе, COVID-19 и других инфекционных заболеваниях, особенно при высокой температуре. Так внезапное потоотделение есть попытка организма регулировать температуру при заболевании.

Что делать: если холодный пот сопровождается высокой температурой, нужно контролировать температуру тела – следует пить много жидкости. Если состояние ухудшается, не следует медлить с обращением к врачу.

Однако появление холодного пота может сигнализировать о серьезных заболеваниях. Так холодным потом может сопровождаться гипогликемия. Она возникает у людей с диабетом или после продолжительного периода без еды. Кроме холодного пота, характерны симптомы – слабость, головокружение и дрожь.

Что делать: чтобы улучшить состояние нужно нормализовать уровень глюкозы. Поможет употребление быстрых углеводов, таких как фруктовый сок или сахар. Если симптомы не исчезают, следует обратиться к врачу.

Холодный пот может быть одним из симптомов сердечного приступа, особенно, если он сопровождается болью в груди, головокружением или затрудненным дыханием.

Что делать: если вы чувствуете эти симптомы, немедленно вызывайте скорую помощь.

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