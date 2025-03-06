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Почему вечером тяжело уснуть: главные причины

Что мешает быстро уснуть вечером

6 марта 2025, 22:45
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Автор:
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Кречмаровская Наталия

Сон – это важная составляющая жизни, влияющая на физическое и психическое здоровье. Однако многие люди сталкиваются с проблемой бессонницы, особенно вечером. Существует множество факторов, которые могут осложнить засыпание.

Почему вечером тяжело уснуть: главные причины

Иллюстративное фото

Среди важных факторов, влияющих на сон, называют следующие:

Стресс и тревога: Напряженный день, проблемы на работе или личной жизни могут привести к тому, что мозг не может расслабиться перед сном. Хронический стресс может привести к нарушению циркадного ритма.

Неправильный режим сна: Нерегулярное время сна и пробуждения, особенно в выходные, может нарушить циркадный ритм – внутренние часы организма. Это может привести к тому, что вы чувствуете усталость днем и не можете уснуть ночью.

Употребление стимуляторов: Кофеин, никотин и алкоголь, особенно во второй половине дня, могут осложнить засыпание. Кофеин блокирует действие аденозина, нейромедиатора, способствующего сну. Никотин является стимулятором, а алкоголь, хоть и вызывает сонливость, нарушает качество сна.

Электронные устройства: Синий свет, излучаемый экранами телефонов, планшетов и компьютеров, угнетает выработку мелатонина – сна. Также использование электронных устройств перед сном может стимулировать мозг и усложнить засыпание.

Некомфортные условия сна: Неудобный матрас, подушка, шум, свет или неподходящая температура в спальне могут мешать засыпанию. Идеальная температура для сна – 18-20 градусов Цельсия.

Медицинские состояния: Некоторые заболевания, такие как апноэ сна, синдром беспокойных ног, хроническая боль или гормональные нарушения могут вызывать бессонницу. Например, апноэ сна – это нарушение дыхания во время сна, которое приводит к частым пробуждениям.

Психологические расстройства Депрессия, тревожность и другие психические расстройства часто сопровождаются бессонницей. Тревожные мысли и переживания могут осложнить засыпание.

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