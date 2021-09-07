Почему в Великобритании поддерживают IQOS и электронные сигареты

Уже сегодня в Англии разработан государственный курс по электронным альтернативам сигарет, потому что они значительно уменьшают статистику заболеваемости и смертности от рака легких. А также способствуют уменьшению нагрузки на местные учреждения здравоохранения. Зато в нашей стране только дискутируют по поводу того, какими должны быть законы и налоговая нагрузка для внедрения новых технологий для курильщиков, в частности вейпов, электронных сигарет, систем нагрева табака.

В Британии поддерживают электронные сигареты (фото из открытых источников)

Какие в Великобритании запреты на курение

Известно, что Англии самые строгие в мире законы относительно табакокурения. Реклама курения на телевидении запрещена еще с 1985 года, далее правительство вводило еще более строгие ограничения. В стране никто не рекламирует сигареты на рекламных щитах, а с 2005 года табачным компаниям запретили спонсировать публичные мероприятия и спортивные соревнования. С 2007 года местные курильщики не могут курить в общественных местах — ресторанах и кафетериях. С 2016 года все английские сигареты начали продавать в одинаковых пачках болотного цвета. На ней большую часть занимает предостережение о вреде курения. Цены на сигареты здесь каждый раз поднимаются. Сегодня пачка стоит 10 фунтов Это более 350 гривен.

Сколько людей в стране курят?

Известно, что в 2011 году в стране курило около 19% населения, а в 2018-м — 15%. После этого сокращения числа курильщиков запрещать уже практически было нечего. Следовательно, власть в Британии начала понимать, что различные запреты неэффективны. Поэтому в стране начали вводить современные инструменты, которые являются более действенными.

Электронные альтернативы курению: какие инструменты поддерживает власть в Великобритании?

Известно, что почти все медицинские услуги в стране бесплатные. Расходы людей на медицину почти всегда покрывает британская Национальная служба здоровья — НСО (National Healthcare System).

В бюджете Великобритании на медицинские расходы приходится 18,9% денег. Большинство расходов из бюджета идут на лечение заболеваний, связанных с курением. В частности, рака легких и болезней дыхательных путей. Кроме этого, британские врачи сообщают, что курильщики имеют заболевания сердечно-сосудистой системы.

Следовательно, теперь министерство здравоохранения Великобритании поддерживает новые электронные альтернативы курения, чтобы побороть количество смертных случаев от рака легких.

Переход на менее вредные альтернативы, или отказ от курения даже в среднем возрасте помогают снизить риски умереть от рака и других болезней, которые, связанные с курением. Например, если кумулятивный риск смерти от рака легких у мужчин, которые курили почти всю жизнь, составляет 16%. Соответственно в других людей, которые бросили курить или перешли на электронные сигареты в 60 лет, этот показатель составляет лишь 11%. Итак, математика у власти проста: чем меньше случаев заболеваний у курильщиков — тем больше денег можно сэкономить на лечении.

МОЗ для уменьшения смертности от курения теперь продвигает электронные альтернативы курения.

"Есть немало доказательств того, что использование гаджетов для доставки никотина гораздо меньше вредит здоровью, и мы призываем курильщиков попробовать электронную альтернативу", — рассказал руководитель Минздрава страны из медицинских препаратов, алкоголя и табачных изделий, Розанна О'Коннор.

МЗ Великобритании (Public Health England) заявило, что люди, которые используют системы для нагрева табака, подвергаются на 50-90% меньшему влиянию вредных и потенциально вредных веществ по сравнению с обычными сигаретами.

"В нашей стране использование систем для нагрева табака оказывает большую помощь курильщикам, чтобы они смогли отказаться от традиционных сигарет, а потом и от употребления табака в целом", — заявила врач общей практики и телеведущая Розмари Леонард на Глобальном табачном и никотиновом форуме GTNF.

В стране готовы делать акцент на две основные технологии альтернатив курению: электронные сигареты / вейпы и системы нагрева табака. Первые работают со специальными никотиновыми жидкостями, которые испаряются при нагревании. Такой принцип работы полностью устраняет процесс горения и вместе с ним — опасные для здоровья продукты горения.

В категории устройств много "безымянных" гаджетов и жидкостей из Китая. Но есть и более серьезные, производители и бренды: Juul, Blu, Logic. Системы нагрева табака действуют без жидкостей, вместо этого используются особые расходные материалы — стики с табаком. Самые известные представители — IQOS, Lil, Glo.

В Англии запланированы и уже внедряются следующие мероприятия: образовательные программы среди курильщиков, чтобы показать менее вредную альтернативу для тех, кто не хочет полностью отказываться от своей привычки; обязательные рекомендации от врачей курильщикам полностью отказаться от курения или хотя бы заместить его менее вредными электронными устройствами; доступность электронных альтернатив. Использование электронных сигарет или IQOS должно обходиться курильщику хотя бы немного дешевле сигареты. Это станет стимулом двигаться в сторону уменьшения вреда.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что курение повышает риск не только рака легких .

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