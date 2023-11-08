Почему у мужчин растет живот: от каких продуктов и при каких заболеваниях

Если внимательно посмотреть на людей вокруг, то у многих мужчин можно заметить большой живот. Его часто называют "пивным", связывая его наличие с любовью мужчины к хмельному напитку. На самом деле, большой живот не всегда растет именно от пива, есть и другие причины. Мы расскажем, какие продукты способствуют росту живота, почему с возрастом увеличивается живот, при каких заболеваниях растет живот у мужчин и как убрать живот мужчине в домашних условиях.

Большой живот у мужчин. Фото: Anastasia Kazakova, Freepik

Что такое "пивной" живот у мужчин

С точки зрения науки, наличие "пивного" живота — признак избыточного висцерального жира, который скапливается вокруг органов в брюшной полости. Можно подумать, что большой живот — это ничего страшного. Может, мужчина просто наслаждается жизнью, не голодает и приятно проводит время по вечерам. Но ученые предупреждают, что стоит обращать внимание на "пивной" живот. Исследования показывают, что избыток висцерального жира может вызвать серьезные заболевания.

Виновато ли пиво в росте живота у мужчин

Итак, большой живот говорит о том, что между органами в брюшной полости скопилось много лишнего жира. Это происходит из-за употребления высококалорийной пищи. В большинстве случаев, люди связывают проблему избыточного висцерального жира с пивом, поэтому часто говорят, что все дело в этом напитке. Но порой даже те, кто не употребляет алкоголь, сталкиваются с проблемой большого живота.

Само по себе пиво весьма низкокалорийно — в 100 миллилитрах напитка около 40 калорий. Проблема заключается в том, что оно часто пробуждает аппетит, и люди начинают перекусывать чипсами, сушеными закусками и другими высококалорийными продуктами. А те обладатели "пивного" живота, которые не употребляют алкоголь, просто регулярно перебарщивают с вредной пищей.

Исследование, проведенное в 2009 году в рамках Европейского перспективного исследования рака и питания (EPIC), показало, что "пивной" живот появляется только у тех, кто долгое время употреблял несколько литров пива в день. В целом, нет такого специфического "пивного" типа ожирения — это всего лишь миф. Все зависит от высококалорийной закуски.

Какие продукты способствуют росту живота

Белый хлеб вызывает жир на животе, так как содержит рафинированные углеводы и обладает высокой калорийностью. Один его ломтик содержит около 80 калорий и 15 граммов углеводов из белой муки. В список способствующих росту живота продуктов входят шоколад, выпечка, мороженое, чипсы и газировка, белый рис, макароны из муки высшего сорта, пакетированные соки и даже некоторые фрукты, такие как манго, бананы и виноград.

Почему с возрастом увеличивается живот

С возрастом у многих людей увеличивается живот по ряду причин. Это связано, в частности, с малоподвижным образом жизни и возрастными изменениями в организме. Мужчины прибавляют вес в среднем на 3,4% каждые 10 лет в возрасте от 22 до 45 лет, а женщины обычно увеличивают вес на 5% каждое десятилетие. Это связано с замедлением метаболизма, уменьшением физической активности и потерей мышечной массы. Рост живота также может быть обусловлен снижением активности некоторых иммунных клеток и потреблением рафинированных углеводов, которые способствуют накоплению жира в брюшной полости.

При каких заболеваниях растет живот у мужчин

Живот растет при желчнокаменной болезни, запоре или заболеваниях печени.

Существуют основные причины общего растяжения брюшной полости:

- Асцит — накопление жидкости в животе.

- Перитонит — воспаление брюшной оболочки.

- Интраабдоминальный абсцесс — скопление гноя в животе.

- Внутреннее кровотечение — возможно из-за разрыва сосудов в животе. Аневризма брюшной аорты и травма могут вызвать такие кровотечения.

- Функциональное вздутие живота — состояние, при котором живот вздувается без явной причины. Функциональное вздутие живота может сопровождать желудочно-кишечные расстройства, такие как синдром раздраженного кишечника.

Как убрать живот мужчине в домашних условиях

Чтобы избавиться от жира на животе, важно сократить потребление сахара. Нужно исключить не только сладости, но и другие продукты, где есть много сахара, а также быстрых углеводов. Сократите употребление пищи и напитков, в которых более 5% сахара. Их можно употреблять не чаще двух раз в неделю. Замените быстрые углеводы на медленные. Вместо белого риса предпочтительнее выбрать бурый, а вместо макарон — киноа или гречку. Цельнозерновой хлеб предпочтительнее для здорового питания, чем белый хлеб. Регулярно занимайтесь спортом и сократите употребление алкоголя.