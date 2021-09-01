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Почему сформировать коллективный иммунитет против коронавируса невозможно: Голубовская назвала причину

Врач рассказала о коронавирусе и вакцинации в Украине

1 сентября 2021, 22:55
Автор:

Лиля Воробьева

Выработать коллективный иммунитет от ковиду не удастся. По той причине, что даже привитые люди могут иметь в себе эту опасную инфекцию, которая каждый раз мутирует. Вакцинация — это только важная составляющая комплекса противоэпидемических средств. Об этом заявила в беседе с журналистами "Обозревателя" одна из лучших украинских медиков Ольга Голубовская.

Почему сформировать коллективный иммунитет против коронавируса невозможно: Голубовская назвала причину

Ольга Голубовская (фото из открытых источников)

Мнение врача-инфекциониста со стажем перекликается с позицией  руководителя отдела научных исследований Оксфорда Эндрю Полларда. Именно этот британец является изобретателем вакцины AstraZeneca. Он также выделил новый и опасный штамм "Дельта", спрогнозировать поведение которого очень трудно.

По словам врача, "цель вакцинации — безопасная встреча человека с опасным возбудителем болезни. Еще — создание иммунологического слоя. Именно он помешает вирусу распространяться беспрепятственно ".

Инфекционистка объяснила, почему не будет действовать коллективный иммунитет против инфекции в нашем обществе.

Врач считает, что люди, которые даже получили два укола прививки, могут оставаться так называемым источником инфекции. В качестве примера она назвала новый и опасный вариант ковиду "Дельта". На него влияет иммунная система и внешние факторы. Поэтому он постоянно мутирует, "ускользает, как от естественного иммунитета, так и поствакцинального".

Медик предупредила, что  взрыв нового опасного штамма может произойти в нашей стране уже быстро.

"Борьба с таким инфекционным заболеванием может быть эффективной только при соблюдении всего комплекса противоэпидемических мероприятий, из которых одной из важных составных частей является вакцинация", — подытожила  врач.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало, что Голубовська рассказала о новом опасный штамм коронавируса .


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Источник: https://med.oboz.ua/pulmonology/vaktsinatsiya-ot-covid-19-aktualnyie-otvetyi-na-glavnyie-voprosyi.htm
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