Почему сформировать коллективный иммунитет против коронавируса невозможно: Голубовская назвала причину

Выработать коллективный иммунитет от ковиду не удастся. По той причине, что даже привитые люди могут иметь в себе эту опасную инфекцию, которая каждый раз мутирует. Вакцинация — это только важная составляющая комплекса противоэпидемических средств. Об этом заявила в беседе с журналистами "Обозревателя" одна из лучших украинских медиков Ольга Голубовская.

Ольга Голубовская (фото из открытых источников)

Мнение врача-инфекциониста со стажем перекликается с позицией руководителя отдела научных исследований Оксфорда Эндрю Полларда. Именно этот британец является изобретателем вакцины AstraZeneca. Он также выделил новый и опасный штамм "Дельта", спрогнозировать поведение которого очень трудно.

По словам врача, "цель вакцинации — безопасная встреча человека с опасным возбудителем болезни. Еще — создание иммунологического слоя. Именно он помешает вирусу распространяться беспрепятственно ".

Инфекционистка объяснила, почему не будет действовать коллективный иммунитет против инфекции в нашем обществе.

Врач считает, что люди, которые даже получили два укола прививки, могут оставаться так называемым источником инфекции. В качестве примера она назвала новый и опасный вариант ковиду "Дельта". На него влияет иммунная система и внешние факторы. Поэтому он постоянно мутирует, "ускользает, как от естественного иммунитета, так и поствакцинального".

Медик предупредила, что взрыв нового опасного штамма может произойти в нашей стране уже быстро.

"Борьба с таким инфекционным заболеванием может быть эффективной только при соблюдении всего комплекса противоэпидемических мероприятий, из которых одной из важных составных частей является вакцинация", — подытожила врач.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало, что Голубовська рассказала о новом опасный штамм коронавируса .

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