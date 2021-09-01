Почему сформировать коллективный иммунитет против коронавируса невозможно: Голубовская назвала причину

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Лиля Воробьева
Выработать коллективный иммунитет от ковиду не удастся. По той причине, что даже привитые люди могут иметь в себе эту опасную инфекцию, которая каждый раз мутирует. Вакцинация — это только важная составляющая комплекса противоэпидемических средств. Об этом заявила в беседе с журналистами "Обозревателя" одна из лучших украинских медиков Ольга Голубовская.
Ольга Голубовская (фото из открытых источников)
Мнение врача-инфекциониста со стажем перекликается с позицией руководителя отдела научных исследований Оксфорда Эндрю Полларда. Именно этот британец является изобретателем вакцины AstraZeneca. Он также выделил новый и опасный штамм "Дельта", спрогнозировать поведение которого очень трудно.
По словам врача, "цель вакцинации — безопасная встреча человека с опасным возбудителем болезни. Еще — создание иммунологического слоя. Именно он помешает вирусу распространяться беспрепятственно ".
Инфекционистка объяснила, почему не будет действовать коллективный иммунитет против инфекции в нашем обществе.
Врач считает, что люди, которые даже получили два укола прививки, могут оставаться так называемым источником инфекции. В качестве примера она назвала новый и опасный вариант ковиду "Дельта". На него влияет иммунная система и внешние факторы. Поэтому он постоянно мутирует, "ускользает, как от естественного иммунитета, так и поствакцинального".
Медик предупредила, что взрыв нового опасного штамма может произойти в нашей стране уже быстро.
Напомним, что издание "Комментарии" сообщало, что Голубовська рассказала о новом опасный штамм коронавируса .
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