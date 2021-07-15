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Почему постоянно хочется пить: пять серьёзных причин

Эксперты рассказали, на какие серьезные заболевания может указывать постоянная жажда и что в таких случаях делать

сегодня, 15:40
Автор:

Светлана Шкурупий

В жаркую погоду и при физических тренировках чувство жажды — нормальное явление, ведь организм теряет влагу и сигнализирует о том, что ее пора восполнить. Но, если вы заметили, что пить хочется постоянно, без видимых на то причин, тогда это может быть признаком некоторых заболеваний.

Почему постоянно хочется пить: пять серьёзных причин

Почему постоянно хочется пить / Фото: Pexels

Диабет

Мочеполовая система начинает усиленно работать, когда в крови повышается уровень сахара, а из-за обильного мочеиспускания возникает риск обезвоживания организма, поэтому он и требует восстановления водного баланса. Сухость во рту, повышенная усталость, слабость, скачки давления могут указывать на сахарный диабет, поэтому необходимо сходить к врачу и сдать соответствующие анализы. 

Болезни почек

Когда в работе почек происходит сбой, орган не может удерживать воду, поэтому человек чувствует постоянно жажду. Симптомы могут быть разные, самые частые — появление отечности и болезненное мочеиспускание. В таком случае нужно сходить к нефрологу. 

Побочные эффекты лекарств

Некоторые препараты задерживают воду в организме или вызывают сухость во рту. Среди них — лекарства для снижения давления, отхаркивающие, мочегонные, антигистаминные препараты, антибиотики.

Болезни печени

Усиленное чувство жажды также может свидетельствовать о проблемах с печенью. Сделайте УЗИ и сдайте общий анализ крови, если этот симптом сопровождается болью в правом подреберье и пожелтением белков глаз. 

Эндокринные заболевания

Повышенное потоотделение — один из симптомов дисфункции желез внутренней секреции. В таком случае нужна консультация эндокринолога. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие напитки полезнее всего пить в жару.


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Источник: https://www.med2.ru/story.php?id=121038
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