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Почему опасно принимать душ каждый день

Ежедневный душ смывает защитный барьер из нашего тела и повреждает кожу

сегодня, 10:40
Автор:

Кириєнко Анна

Специалисты выяснили, что душ может быть опасен для здоровья человека. Люди, принимающие его ежедневно, чаще страдают некоторыми заболеваниями кожи.

Почему опасно принимать душ каждый день

Ежедневный душ может быть опасным для человека - рассказываем почему. Фото: hsto.org

Эксперты отмечают, что на ней есть множество полезных бактерий, которые из-за частых гигиенических процедур могут исчезнуть. Также на нашей коже есть липидный барьер, который защищает от вредного воздействия окружающей среды.

Если мы принимаем слишком горячий душ, то из тела удаляются полезные микроорганизмы. Также вода, особенно жесткая, может травмировать кожный покров. Через эти трещинки вредные бактерии способны попадать в организм человека, провоцируя различные инфекции и аллергические реакции.

Нельзя слишком часто пользоваться и антибактериальным мылом. Из-за этого могут появиться более устойчивые к антибиотикам бактерии. Также возможно повреждение кожного покрова. Именно поэтому у медиков, которые придерживаются стерильности, очень часто сухие и поврежденные руки.

Также ученые пришли к выводу, что частое мытье и обработка рук провоцируют появление большего количества инфекций.

Кроме того, как бы это парадоксально не звучало, если принимать душ каждый день, можно лишить кожу влаги.

Ранее мы сообщали, что употребление соленой пищи не проходит бесследно для организма. В первую очередь это негативно отражается на сердечно-сосудистой системе. Но недавнее исследование немецких ученых доказало, что соль способна подавлять иммунитет. Детали исследования читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, что американские исследователи советуют женщинам добавить в свой рацион морковь, поскольку этот продукт богат витаминами и ценными веществами, которые способны уберечь организм от развития опасных заболеваний, в частности онкологии. О свойствах этого овоща читайте здесь.



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Источник: https://gazeta.ua/articles/health/_comu-nebezpechno-prijmati-dush-schodnya/1030580
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Обусуждения

Вітьок

сегодня, 09:49

Коли немає що робити, то..такі статейки виходять. "Ні про що".

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