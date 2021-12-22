Почему немеют руки и ноги и что с этим делать

Онемение конечностей — достаточно распространенное явление, обусловленное разными причинами. Если оно продолжается в течение длительного времени, тогда стоит обратиться к врачу, потому что это может быть симптом некоторых заболеваний.

Почему немеют руки и ноги (фото из открытых источников)

Врач-невролог Алексей Сиделковский отметил, что онемение конечностей можно разделить на безопасное и опасное.

"Безопасное" онемение – это когда любой участок тела немеет из-за длительно неизменного положения или слишком туго перетянутой части тела (например, ремешком от обуви, повязкой или жгутом) – происходит сдавливание кровеносных сосудов.

Такой вид онемения не вызван внутренними заболеваниями. Слишком длительный застой крови может вызвать тяжелые последствия, в частности синдром длительного сдавливания, тромбогеморрагический синдром и сепсис.

Опасное онемение – это регулярное онемение, не вызванное длительной недвижимостью или сдавливанием.

Важно: если немеет не только конечность, но и участки, не подверженные "затеканию" (лицо, спина, участок гениталий), причинами могут быть различные заболевания.

Такого типа онемение очень опасно для здоровья и жизни человека. Важно вовремя обратиться к врачу и начать лечение. Чаще семейные врачи направляют больного к неврологу и кардиологу, реже – эндокринологу.

Профилактика онемения очень проста: правильное питание, соблюдение нормального спящего режима, тренировка сердечно-сосудистой системы, отказ от курения и т.д.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что команда ученых из Сиднея рассказали, как люди могут самостоятельно и быстро диагностировать свое здоровье при помощи ног. Медики утверждают, что малейшие изменения на ногах и ступнях могут говорить о наличии заболеваний.

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