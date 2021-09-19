Почему нельзя наносить на кожу временные тату

Модные картинки на собственной коже — тату делают и подростки, и молодежь. Но такие разрекламированные рисунки наносят ущерб кожному покрову и даже не являются безопасными. Об этом сообщает Journal of Clinical Medicine.

врачи рассказали о вреде временных тату (фото из открытых источников)

Ученые, исследуя этот модный ритуал, бьют тревогу. Ведь от такого "искусства" страдает защитный барьер кожи. Еще терпит от этого естественное увлажнение покрова. Ученые хорошо изучили дерматологические эффекты после того, как завершилось это "искусство", которое выкалывается иглами, затрагивая кожу человека.

По словам врача Хосе Пабло Серрано, кожа, которая была затронута тату, имеет пониженную температуру, влага не доходит до эпидермиса. Так же снижается антиоксидантная способность поврежденного участка, если сравнивать со здоровым, не разрисованным покровом человеческого тела.

Тату просто запрещены для людей, страдающих от различных кожных болезней. Это, в частности, псориаз или атопический дерматит. Аллергикам также вредные такие модные изображения.

Как отмечают врачи, даже вполне здоровым гражданам стоит посоветоваться с соответствующим специалистом: стоит ли рисковать своим здоровьем ради кратковременной моды. Ведь мастер рисует не кистью, а прокалывает изображения иглой.

Напомним, что сайт "Комментарии" сообщал о том, что на какие части тела не стоит наносить татуировки. Многие люди покрывают свое тело татуировками, которые ассоциируются у них со значимым событием или несут определенный посыл. Но есть участки тела, на которых рисунки делать не желательно, так как они быстро теряют свой внешний вид.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!