Почему нельзя худеть перед Новым годом

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Ольга Чародий
Одеть красивое платье на новогодний корпоратив, которое эффектно подчеркнет фигуру – мечтает каждая
девушка и женщина. Чтобы быстро похудеть и
показать красивую фигуру в роскошном наряде, часто
прибегают к разным видам диет. Но как считает гастроэнтеролог Нурия Дианова, предновогодние
диеты приносят только вред.
ФОТО: Из открытых источников
По ее словам, при
резкой диете, человек свое тело
просто "вгоняет" в депрессию. К
тому же, как считает гастроэнтеролог, резкая диета
вредит желудку и может развиться желудочно-кишечные
заболевания.
Происходит это таким
образом: организм, который вдруг резко перестали кормить, расценивает
происходящее как голод и начинает делать запасы буквально из всего.
Обмен веществ снижается, энергия, которой вдруг стало не хватать, не расходуется. Когда такая диетчица возможно сорвется, то все, что она съест, пойдет в жировые запасы. И человек не похудеет, а наоборот поправится. А новогодние застолья очень этому способствуют.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что некоторые обычаи новогодней ночи, такие как бокал шампанского, фейерверки и обратный отсчет в последние несколько секунд года, кажутся универсальными, у многих стран есть свои уникальные способы празднования. Давайте совершим небольшую “кругосветку” вместе с этими новогодними традициями. Загадайте желание – и счастливого Нового года!
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