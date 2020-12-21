Почему нельзя худеть перед Новым годом

Одеть красивое платье на новогодний корпоратив, которое эффектно подчеркнет фигуру – мечтает каждая девушка и женщина. Чтобы быстро похудеть и показать красивую фигуру в роскошном наряде, часто прибегают к разным видам диет. Но как считает гастроэнтеролог Нурия Дианова, предновогодние диеты приносят только вред.

ФОТО: Из открытых источников

По ее словам, при резкой диете, человек свое тело просто "вгоняет" в депрессию. К тому же, как считает гастроэнтеролог, резкая диета вредит желудку и может развиться желудочно-кишечные заболевания.

"Возможно обострение панкреатита, холецистита. А еще есть на первый взгляд незаметная, но очень в будущем неприятная вещь, которая называется снижением метаболизма",- считает Дианова.

Происходит это таким образом: организм, который вдруг резко перестали кормить, расценивает происходящее как голод и начинает делать запасы буквально из всего.

Обмен веществ снижается, энергия, которой вдруг стало не хватать, не расходуется. Когда такая диетчица возможно сорвется, то все, что она съест, пойдет в жировые запасы. И человек не похудеет, а наоборот поправится. А новогодние застолья очень этому способствуют.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что некоторые обычаи новогодней ночи, такие как бокал шампанского, фейерверки и обратный отсчет в последние несколько секунд года, кажутся универсальными, у многих стран есть свои уникальные способы празднования. Давайте совершим небольшую “кругосветку” вместе с этими новогодними традициями. Загадайте желание – и счастливого Нового года!



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