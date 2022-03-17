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Почему нельзя "глушить" тревогу и страх алкоголем

Британский психолог Крейг Ганн рассказал, почему нельзя справляться с паникой и страхом алкогольными напитками

сегодня, 00:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Многие люди в состоянии страха, паники или тревоги употребляют большое количество алкоголя, чтобы заглушить эти эмоции. Но так делать категорически нельзя. Психолог Крейг Ганн рассказал, какие могут быть последствия для здоровья.

Почему нельзя "глушить" тревогу и страх алкоголем

Почему во время паники нельзя алкоголь (фото из открытых источников)

Специалист отметил, что желание справляться со страхом, паникой, нервозностью и негативными эмоциями алкоголем, может привести к серьезным проблемам со психикой. После употребления большого количества спиртного утром человек будет испытывать похмелье, которое вызывает изменения в иммунной системе, а также повышает выработку кортизола в организме, а это приводит к повышению давления.

Тревога и паника в результате могут возникнуть с новой силой, потому что организм начнет отвлекаться на другие проблемы, в частности на тошноту, головную боль и усталость.

Также исследования показывают, что при регулярном употреблении алкоголя в организме снижается выработка дофамина (гормона радости), а именно он помогает регулировать чувство страха и тревоги.

Результаты другого исследования показывают, что утром после употребления спиртного нарушается мозговая активность, в частности появляются проблемы с памятью, внимание, мышлением.

Напомним, тревожность следует лечить при помощи медикаментов, поведенчески-когнитивной терапии, техник самопомощи и релаксации, соблюдение режима сна и физической активности.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что современный ритм жизни приводит к "сбою" нервной системы, поэтому многие люди жалуются на тревожные расстройства, которые сильно затрудняют работу организма и влияют на самочувствие. Как избавиться от повышенной тревожности без помощи лекарств?


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Источник: https://edition.cnn.com/2022/03/06/health/hangover-anxiety-wellness-partner/index.html
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