Между нашими словами, которым мы зачастую не придаем особого значения, и развитием определенных заболеваний есть прямая взаимосвязь. Об этом заявил немецкий невролог и психиатр Носсрат Пезешкиан.

Почему некоторые фразы и слова могут спровоцировать болезни. Фото: unsplash

Так, специалист поделился, что существует огромное количество слов и выражений, которые отражаются на здоровье человека, и не всегда позитивно. И если вы уверены, что это точно не про вас, то не стоит торопиться с выводами. Например, "у меня это уже в печенках сидит", "выпил всю кровь" и "как кость в горле" — вам знакомы эти выражения? Большинству из нас скорее да, чем нет.

Эксперт объясняет, что человеческое тело прислушивается к словам, а иногда даже может воспринимать их как "команды". Поэтому крайне важно научиться отслеживать эти разрушительные фразы в своей ежедневной речи, чтобы потом избавиться от них.

"Часто повторяете, что кому-то стукнула в голову моча — получаете болезни мочеполовой системы. Говорите "близко к сердцу" — и у вас растет вероятность инфаркта. Говорите, что не можете кого-то видеть, и завтра действительно перестанете узнавать этого человека из-за проблем со зрением. Все это очень серьезно. Нельзя разбрасываться подобными фразами, если вам дорого ваше здоровье", — резюмировал невролог.

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