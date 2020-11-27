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Любовь Блажко
Между нашими словами, которым мы зачастую не придаем особого значения, и развитием определенных заболеваний есть прямая взаимосвязь. Об этом заявил немецкий невролог и психиатр Носсрат Пезешкиан.
Почему некоторые фразы и слова могут спровоцировать болезни. Фото: unsplash
Так, специалист поделился, что существует огромное количество слов и выражений, которые отражаются на здоровье человека, и не всегда позитивно. И если вы уверены, что это точно не про вас, то не стоит торопиться с выводами. Например, "у меня это уже в печенках сидит", "выпил всю кровь" и "как кость в горле" — вам знакомы эти выражения? Большинству из нас скорее да, чем нет.
Эксперт объясняет, что человеческое тело прислушивается к словам, а иногда даже может воспринимать их как "команды". Поэтому крайне важно научиться отслеживать эти разрушительные фразы в своей ежедневной речи, чтобы потом избавиться от них.
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