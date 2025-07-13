Почему не стоит спать с включенным вентилятором: объяснение эксперта по сну

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Slava Kot
Во время летней жары трудно заснуть, поэтому многие прибегают к спасительному плану и включают вентилятор на всю ночь. Однако эксперт по сну Мартин Сили предупреждает, что такая привычка может навредить здоровью.
Почему спать с включенным вентилятором небезопасно. Фото из открытых источников
В жару кто-то решает спать с открытым окном, в то время как другие решают спать с включенным вентилятором. Однако специалист по сну назвал несколько причин, почему следует хорошо подумать, прежде чем оставлять вентилятор включенным на ночь.
По его словам, лопасти вентилятора – это магнит для пыли, пылевых клещей, спор плесени и пыльцы. Во время вращения все это поднимается в воздух и попадает прямо в ваши дыхательные пути, особенно если вы спите с открытым ртом.
Часы проведенные под дыханием перегруженного вентилятора могут высушить ваши носовые проходы. Даже незначительное обезвоживание из-за сухого воздуха от вентилятора может усилить усталость, вызвать вялость и дневную сонливость. А организм, пытаясь компенсировать потерю влаги, начинает активно производить слизь, что может привести к головным болям, заложенности и синуситу.
Мартин Сили рекомендует после пробуждения в жаркую ночь пить воду во избежание обезвоживания. Также для лучшего сна в жаркую погоду следует проветривать комнату и использовать легкое постельное белье из натуральных тканей.
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