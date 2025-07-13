Почему не стоит спать с включенным вентилятором: объяснение эксперта по сну

Во время летней жары трудно заснуть, поэтому многие прибегают к спасительному плану и включают вентилятор на всю ночь. Однако эксперт по сну Мартин Сили предупреждает, что такая привычка может навредить здоровью.

Почему спать с включенным вентилятором небезопасно. Фото из открытых источников

В жару кто-то решает спать с открытым окном, в то время как другие решают спать с включенным вентилятором. Однако специалист по сну назвал несколько причин, почему следует хорошо подумать, прежде чем оставлять вентилятор включенным на ночь.

"Даже если кажется, что вентилятор помогает, на самом деле он может создать больше проблем, чем решает", – отмечает Сили.

По его словам, лопасти вентилятора – это магнит для пыли, пылевых клещей, спор плесени и пыльцы. Во время вращения все это поднимается в воздух и попадает прямо в ваши дыхательные пути, особенно если вы спите с открытым ртом.

"Если вы страдаете от чрезмерного чихания, слезотечения, насморка, зуда в горле и даже трудностей с дыханием, убедитесь, что на лопастях вашего электрического вентилятора нет пыли", — предупреждает эксперт.

Часы проведенные под дыханием перегруженного вентилятора могут высушить ваши носовые проходы. Даже незначительное обезвоживание из-за сухого воздуха от вентилятора может усилить усталость, вызвать вялость и дневную сонливость. А организм, пытаясь компенсировать потерю влаги, начинает активно производить слизь, что может привести к головным болям, заложенности и синуситу.

Мартин Сили рекомендует после пробуждения в жаркую ночь пить воду во избежание обезвоживания. Также для лучшего сна в жаркую погоду следует проветривать комнату и использовать легкое постельное белье из натуральных тканей.

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