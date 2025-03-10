Почему на ночь обязательно выключать мобильный телефон

Мобильные телефоны стали неотъемлемой частью нашей жизни, но их использование перед сном может повлиять на качество сна и общее здоровье. Есть несколько причин, почему рекомендуется выключать мобильный телефон на ночь.

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Экраны мобильных телефонов излучают синий свет, подавляющий выработку мелатонина – гормона, регулирующего цикл сна и пробуждения. Воздействие синего света перед сном может осложнить засыпание и ухудшить качество сна. Исследования Гарвардской медицинской школы показали, что влияние синего света перед сном может сместить циркадный ритм и привести к бессоннице.

Мобильные телефоны излучают электромагнитное излучение, которое может влиять на здоровье. Хотя исследования по воздействию электромагнитного излучения на сон еще продолжаются, некоторые исследования показывают, что воздействие электромагнитного излучения может нарушить сон.

Даже если вы не пользуетесь телефоном перед сном, уведомления могут нарушить ваш сон. Звуки и вибрации от уведомлений могут разбудить вас или усложнить засыпание.

Мобильные телефоны могут вызвать психологическую зависимость. Проверка перед сном может стать привычкой, которая мешает расслабиться и заснуть.

Как улучшить качество сна

Выключайте мобильный телефон за час до сна

Заряжайте телефон в другой комнате

Используйте режим ночного режима или фильтр синего света.

Создайте ритуал перед сном, который поможет расслабиться

Соблюдайте регулярный режим сна

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