Почему мы спим, подняв руки над головой: что это значит

Поза для сна – это не только привычка, но и индикатор нашего физического состояния. Одной из таких необычных поз есть сон с поднятыми руками над головой. Эту позу называют "морская звезда", и по данным исследования Better Sleep Council, ее регулярно выбирают около 7% людей. Что же значит такая поза и стоит ли волноваться.

Сон в позе "морская звезда". Фото из открытых источников

Одной из причин позы сна с поднятыми руками над головой может быть способ облегчить дыхание. По словам сертифицированного тренера по науке о сне Криса Брантнера, сон с руками над головой способствует раскрытию легких. Это может быть особенно полезным для людей, имеющих проблемы дыхания во время сна, например, при апноэ. Кроме того, сон в позе "морской звезды" разгружает шею и плечи.

Хотя поза с поднятыми руками имеет свои преимущества, она может вызвать дискомфорт:

— Онемение рук. Из-за нарушения кровообращения длительное пребывание в этой позе может приводить к покалыванию или временной потере чувствительности.

Из-за нарушения кровообращения длительное пребывание в этой позе может приводить к покалыванию или временной потере чувствительности. — Боль в пояснице и суставах. В некоторых случаях эта поза может повышать нагрузку на спину.

Если вы часто просыпаетесь в такой позе и чувствуете дискомфорт, попробуйте класть подушку или полотенце под колени. Это поможет выровнять позвоночник и снизить давление на поясницу. Если онемение или боль повторяются, это может свидетельствовать о проблемах с кровообращением или суставами.

Сон с поднятыми руками над головой – естественная реакция тела, которая может облегчать дыхание или снимать напряжение с мышц. Однако если эта поза вызывает дискомфорт, стоит попробовать небольшие коррекции положения тела или проконсультироваться с врачом.

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