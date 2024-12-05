logo

BTC/USD

98134.08

ETH/USD

3916.36

LTC/USD

136.82

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело Почему мы спим, подняв руки над головой: что это значит
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему мы спим, подняв руки над головой: что это значит

Чем может быть опасен с поднятыми руками и о чем он свидетельствует.

5 декабря 2024, 17:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Поза для сна – это не только привычка, но и индикатор нашего физического состояния. Одной из таких необычных поз есть сон с поднятыми руками над головой. Эту позу называют "морская звезда", и по данным исследования Better Sleep Council, ее регулярно выбирают около 7% людей. Что же значит такая поза и стоит ли волноваться.

Почему мы спим, подняв руки над головой: что это значит

Сон в позе "морская звезда". Фото из открытых источников

Одной из причин позы сна с поднятыми руками над головой может быть способ облегчить дыхание. По словам сертифицированного тренера по науке о сне Криса Брантнера, сон с руками над головой способствует раскрытию легких. Это может быть особенно полезным для людей, имеющих проблемы дыхания во время сна, например, при апноэ. Кроме того, сон в позе "морской звезды" разгружает шею и плечи.

Хотя поза с поднятыми руками имеет свои преимущества, она может вызвать дискомфорт:

  • Онемение рук. Из-за нарушения кровообращения длительное пребывание в этой позе может приводить к покалыванию или временной потере чувствительности.
  • Боль в пояснице и суставах. В некоторых случаях эта поза может повышать нагрузку на спину.

Если вы часто просыпаетесь в такой позе и чувствуете дискомфорт, попробуйте класть подушку или полотенце под колени. Это поможет выровнять позвоночник и снизить давление на поясницу. Если онемение или боль повторяются, это может свидетельствовать о проблемах с кровообращением или суставами. 

Сон с поднятыми руками над головой – естественная реакция тела, которая может облегчать дыхание или снимать напряжение с мышц. Однако если эта поза вызывает дискомфорт, стоит попробовать небольшие коррекции положения тела или проконсультироваться с врачом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 8 советах для здорового сна, о которых следует знать каждому.

Также "Комментарии" писали, что кардиологи назвали одну из худших привычек, которая истощает сердце.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.elitedaily.com/lifestyle/sleeping-with-arms-above-head
Теги:

Новости

Все новости