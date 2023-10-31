Почему мужчины седеют: чего не хватает в организме и как скрыть седину

Многие мужчины, у которых появилась седина, интересуются, как вернуть природный оттенок волос и выглядеть моложе. Мы расскажем о причинах ранней седины у мужчин, чего не хватает в организме, когда седеют волосы, и как замаскировать седину мужчине.

Седина у мужчин. Фото: wirestock, Freepik

Почему мужчины седеют

Цвет волос зависит от пигмента меланина. За натуральный цвет волос отвечают два пигмента: эумеланин и феомеланин. Первый делает волосы темными, как правило, коричневыми или черными, а второй придает им теплые красноватые или рыжеватые оттенки. Когда оба пигмента содержатся в низких концентрациях, волосы имеют светлый оттенок.

С возрастом или под воздействием других факторов меланин перестает производиться в прежнем объеме, и клетки внутри волос начинают выделять небольшое количество перекиси водорода, что постепенно обесцвечивает волосы изнутри.

Потеря меланина оказывает не самое лучшее воздействие на состояние волос, ведь этот пигмент придает им эластичность и крепкость. В результате они могут выглядеть тусклыми, безжизненными, сухими и ломкими, а еще легко спутываются и ломаются.

В каком возрасте мужчины начинают седеть

Возраст, в котором появляется седина у мужчин, варьируется у разных рас. У представителей европеоидной расы волосы начинают серебриться в среднем к 35 годам. Азиаты могут встретить первые признаки седения к 42 годам. У представителей негроидной расы седина обычно появляется после 50 лет.

Но у некоторых мужчин волосы начинают седеть уже в 18-25 лет, и в 30 они уже могут быть полностью седыми. Это зависит от наследственности, генетики и всевозможных факторов в жизни, а также внутренних сбоев.

Причины ранней седины

Существует несколько распространенных причин, почему у мужчин рано появляются седые волосы:

- Генетика.

- Стрессы и негативные переживания, нервные потрясения.

- Недостаток витаминов, анемия и хронические заболевания.

- Неправильный уход за волосами, включая частое использование горячих инструментов для укладки, мытье волос слишком горячей водой, частые окрашивания.

- Вредные привычки, неправильный образ жизни.

- Состояние здоровья может повлиять на появление седины, особенно после инфекционных заболеваний или при нарушениях функционирования щитовидной железы, диабете и бронхиальной астме.

Ранняя седина у мужчин

Ученые выяснили, какие негативные факторы могут вызвать раннюю седину у молодых мужчин. Это неправильное питание, частое употребление алкоголя, постоянный стресс и тревожность, переутомление, слишком сильное увлечение кофе или крепким чаем. Чаще всего причиной становится недостаточное поступление в организм питательных веществ, необходимых для выработки меланина. В таких случаях седина начинает появляться у корней волос, а затем распространяется по всей длине.

Чего не хватает в организме, когда седеют волосы

Плохое питание волосяных фолликул и клеток кожи головы может привести к седине еще в молодом возрасте. Из-за нехватки следующих витаминов седеют волосы:

- Витамин A — питает кожу головы и волосяные луковицы.

- Витамин E — антиоксидант, оздоравливает кожу головы.

- B1 — положительно влияет на эластичность волос;

- B2 — улучшает кровообращение кожи головы;

- B3 — стимулирует рост волос;

- B5 — ускоряет рост волос, предотвращает ломкость;

- B6 — предотвращает сухость и перхоть;

- B7 — улучшает обменные процессы, положительно действует на нервную систему;

- B8 — обеспечивает здоровье фолликул;

- B9 — укрепляет корни волос, усиливает микроциркуляцию крови;

- B12 — важен для здоровья волос, нервной и иммунной системы.

Камуфляж седины: как замаскировать седые волосы и стоит ли это делать

Если у вас немного седых волос, можно попробовать домашние отвары для тонирования. Блондинам подойдет ромашковый отвар, а для рыжих и каштановых волос — отвар из коры дуба или луковой шелухи. Шатены и брюнеты могут использовать черный чай или кофе. Важно предварительно провести тест на аллергию. Если народные средства не подходят, можно попробовать прямые пигменты или нестойкую краску.

Также популярна процедура камуфлирования седины с использованием легкого тонирующего геля. Процедура проводится во время мытья волос, состав держится на волосах 5-7 минут, результат сохраняется около 4-5 недель. Такой тонирующий состав можно купить в Интернете или в магазине профессиональной косметики, но все же рекомендуется проводить процедуру в салоне.

Если поседели виски, то сделать седину менее заметной поможет модная стрижка, к примеру, полубокс. Эксперименты с укладкой, особенно с пробором, являются отличным способом скрыть седину. Можно попробовать укладывать волосы назад или набок.

Все эти способы камуфлирования седины дают максимально естественный результат.