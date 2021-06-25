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Почему медики после приема пищи советуют ходить пешком

Ученые Американской диабетической ассоциации рассказали, почему после приема пищи нужно устраивать пешие прогулки

сегодня, 16:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Пешие прогулки очень полезны для организма, особенно, если устраивать их после приема пищи. Американские исследователи объяснили, как такая привычка отразится на здоровье.

Почему медики после приема пищи советуют ходить пешком

почему нужно гулять после еды / фото: kieferpix/iStock

Известно, что после сытного обеда или ужина хочется пойти полежать на диване или немного подремать, но врачи не рекомендуют поддаваться этому искушению. А вместо отдыха советуют устраивать пешие прогулки, потому что они помогают нормализовать уровень сахара в крови, улучшают пищеварение, снижают стресс и нервное напряжение. Ученые доказали, что 20-минутная прогулка на свежем воздухе сокращает в организме выброс кортизола — гормона стресса. 

Также исследователи Американской диабетической ассоциации заявили, что пешие прогулки после еды помогают при диабете второго типа. Это доказали результаты эксперимента, в котором добровольцев просили ходить пешком по 10 минут после каждого приема пищи, либо ежедневно по полчаса. Результат исследования показал, что спустя 4 дня уровень сахара у людей, которые выходили на прогулку сразу после приема пищи, был намного ниже, чем у тех, кто просто гулял пешком ежедневно по 30 минут. 

Напомним, что многие исследователи, врачи и фитнес-тренеры не устают говорить, насколько прогулки на свежем воздухе полезны для нашего здоровья. И это действительно так, ведь они поддерживают организм в тонусе, помогают в борьбе с плохим настроением и депрессией. Однако, не все люди получают такой эффект.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известный туристический портал Tourlane назвал города, которые лучше всего подходят для пеших прогулок.


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Источник: https://www.medikforum.ru/zoj/121090-snizhaet-sahar-i-ne-tolko-pochemu-mediki-sovetuyut-hodit-peshkom-posle-edy.html
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