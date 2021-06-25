Почему медики после приема пищи советуют ходить пешком

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Светлана Шкурупий
Пешие прогулки очень полезны для организма, особенно, если устраивать их после приема пищи. Американские исследователи объяснили, как такая привычка отразится на здоровье.
почему нужно гулять после еды / фото: kieferpix/iStock
Известно, что после сытного обеда или ужина хочется пойти полежать на диване или немного подремать, но врачи не рекомендуют поддаваться этому искушению. А вместо отдыха советуют устраивать пешие прогулки, потому что они помогают нормализовать уровень сахара в крови, улучшают пищеварение, снижают стресс и нервное напряжение. Ученые доказали, что 20-минутная прогулка на свежем воздухе сокращает в организме выброс кортизола — гормона стресса.
Также исследователи Американской диабетической ассоциации заявили, что пешие прогулки после еды помогают при диабете второго типа. Это доказали результаты эксперимента, в котором добровольцев просили ходить пешком по 10 минут после каждого приема пищи, либо ежедневно по полчаса. Результат исследования показал, что спустя 4 дня уровень сахара у людей, которые выходили на прогулку сразу после приема пищи, был намного ниже, чем у тех, кто просто гулял пешком ежедневно по 30 минут.
Напомним, что многие исследователи, врачи и фитнес-тренеры не устают говорить, насколько прогулки на свежем воздухе полезны для нашего здоровья. И это действительно так, ведь они поддерживают организм в тонусе, помогают в борьбе с плохим настроением и депрессией. Однако, не все люди получают такой эффект.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известный туристический портал Tourlane назвал города, которые лучше всего подходят для пеших прогулок.
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