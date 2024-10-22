Почему дергается глаз и когда следует обратиться к врачу

Подергивание глаз, или миокимия век, является распространенным явлением, которое может беспокоить многих людей. Это самопроизвольное сокращение мышц век, которое обычно не является серьезным, но может вызвать дискомфорт, сообщает портал "Комментарии".



Иллюстративное фото

Причины подергивания глаза

Подергивание глаза может быть вызвано разными факторами. Основными причинами являются стресс, усталость, напряжение глаз, сухость глаз и некоторые медикаменты. Другие возможные причины включают в себя чрезмерное употребление кофеина, алкоголь, курение и влияние яркого света. В редких случаях подергивание глаза может быть связано с более серьезными неврологическими расстройствами, такими как болезнь Паркинсона или рассеянный склероз.

Как остановить подергивание глаза

Большинство случаев подергивания глаза являются временными и исчезают сами по себе. Однако, если вы хотите уменьшить частоту или интенсивность подергивания, можно попробовать несколько методов. Рекомендуется использовать теплый компресс, снизить стресс, избегать кофеина и обеспечить достаточный сон. Также важно снизить время, проведенное перед экранами, и использовать увлажняющие капли для глаз, если у вас сухость глаз.

Хотя подергивание глаза обычно не является серьезным, в некоторых случаях следует обратиться к врачу. Если подергивание длится более нескольких недель, сопровождается другими симптомами, такими как боль или покраснение, или влияет на вашу повседневную жизнь, необходимо проконсультироваться со специалистом. Врач может назначить медикаментозное лечение или другие методы, чтобы снизить мышцы мышц.

Для предотвращения подергивания глаза важно соблюдать здоровый образ жизни. Это включает в себя регулярный отдых, уменьшение стресса, ограничение употребления кофеина и алкоголя, а также поддержание гигиены глаз. Выполнение упражнений для глаз и использование увлажняющих капель также могут помочь снизить риск подергивания.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, можно ли использовать просроченные контактные линзы.

