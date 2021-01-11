Почему бессмысленно курить электронные сигареты: эксперт назвал причину

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Любовь Блажко
Электронные сигареты с каждым днем привлекают все больше заядлых курильщиков, ведь те уверены в том, что от них гораздо меньше вреда. Тем не менее, в электронных сигаретах тоже можно найти достаточное количество недостатков, пишет golos.
Курение. Фото: golos
Так, эксперт по контролю за табаком Константин Красовский заявил, что безникотиновые электронные сигареты нет смысла использовать тому человеку, у которого есть сильная физическая зависимость от никотина.
Именно по этой причине заменять обычные сигареты электронными – это малоэффективно. Потому как человек и дальше продолжает курить. Кроме тех редких исключений, когда человек попробовав электронную сигарету, решает бросить эту вредную привычку.
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