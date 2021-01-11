Почему бессмысленно курить электронные сигареты: эксперт назвал причину

Электронные сигареты с каждым днем привлекают все больше заядлых курильщиков, ведь те уверены в том, что от них гораздо меньше вреда. Тем не менее, в электронных сигаретах тоже можно найти достаточное количество недостатков, пишет golos.

Курение. Фото: golos

Так, эксперт по контролю за табаком Константин Красовский заявил, что безникотиновые электронные сигареты нет смысла использовать тому человеку, у которого есть сильная физическая зависимость от никотина.

"Безникотиновые электронные сигареты нет смысла применять, если у человека физическая зависимость от никотина. Есть люди, которые начали курить электронные сигареты и через некоторое время прекратили курение как обычных, так и электронных сигарет. Но при этом примерно 90% из них продолжают курить и то, и другое, и не бросают", – объяснил специалист.

Именно по этой причине заменять обычные сигареты электронными – это малоэффективно. Потому как человек и дальше продолжает курить. Кроме тех редких исключений, когда человек попробовав электронную сигарету, решает бросить эту вредную привычку.

"В основном это способ продать что-то под предлогом борьбы с курением", – подытожил Константин Красовский.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему бросить курить так сложно. Рано или поздно каждый курильщик начинает задумываться о том, что пора попрощаться с этой вредной привычкой. Но все время что-то мешает достичь этой цели: то силы воли нет, то нет понимания, зачем это нужно делать. Ученые из Университета естественных наук штата Мичиган заявили, что все дело именно в генетике.

Они обнаружили, что когда-то отвергнутый генетический механизм может отвечать за никотиновую зависимость, а также за эффекты отмены, благодаря которым бросить курить так непросто.







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