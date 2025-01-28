Почему алкоголь нельзя употреблять вместе с антибиотиками: врачи предупредили о побочных эффектах

Многие люди, получив назначение на антибиотики, не спешат отказываться от обычных алкогольных напитков, таких как вино или пиво, и не ограничивают себя во время празднований или вечеринок. Однако общий прием алкоголя и антибиотиков может привести к серьезным побочным эффектам.

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Снижение эффективности антибиотиков

Алкоголь ускоряет выведение доксициклина из организма, что может привести к тому, что антибиотик не будет действовать так долго, как нужно для достижения результата. Это создает риск того, что инфекция остается недостаточной и может перейти в хроническую форму.

Тошнота

Одним из наиболее распространенных побочных эффектов антибиотиков является тошнота. Алкоголь значительно усиливает этот эффект, дополнительно раздражая желудочно-кишечную систему.

Погрузка на печень

Миноциклин может быть токсичен для печени, а алкоголь еще больше ухудшает ее функционирование. Поэтому следует избегать сочетания этих двух веществ.

Недостаток фолиевой кислоты

Алкоголь может снижать уровень фолиевой кислоты, а прием антибиотиков, таких как сульфаметоксазол и триметоприм, препятствует усвоению. Это может привести к серьезному дефициту, особенно при лечении инфекций брюшной полости и кожи.

Судороги

Фторхинолоновые антибиотики могут спровоцировать судороги, а люди, уже имевшие такой опыт, более подвержены этому побочному эффекту. Алкоголь увеличивает вероятность появления судорог, поэтому сочетание этих антибиотиков с алкоголем опасно.

Портал "Комментарии" уже писал, что алкоголь влияет на центральную нервную систему, изменяя баланс нейротрансмиттеров в мозге. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Communications, алкоголь активирует нейроны в гипоталамусе, обычно отвечающие за голод. Эти нейроны, известные как AgRP, стимулируют аппетит, что приводит к увеличению потребления пищи.