Побочные эффекты от краски для волос, которые нужно знать каждой девушке

Современный мир диктует нам свои правила красоты, поэтому красить волосы сейчас могут не только женщины, но даже и мужчины. Однако лишь немногие знают, какую опасность может скрывать обычная краска для волос.

Побочные эффекты от краски для волос, которые нужно знать каждой. Фото: unsplash

Самое первое и главное последствие – аллергия кожи головы, из-за которой может появиться покраснение, зуд или сыпь. Кроме этого, может появиться отек вокруг глаз, кожа лица начнет шелушиться. Если возникла такая ситуация, то первое, что нужно сделать – обратиться за помощью к специалисту.

Стоит отметить, что если вы привыкли красить волосы слишком часто, то увеличивается риск появления ломкости волос. Так происходит из-за химических веществ, котрые есть в составе многих красок для волос. Эти химикаты "забирают" жидкость из волос, поэтому они становятся тусклыми и сухими.

В составе также есть резорцин – вещество, которое может нарушить баланс гормонов, и даже увеличить риск развития рака.

К примеру, многие парикмахеры, которые постоянно взаимодействуют с этими химикатами, зачастую подвергаются появлению астмы. Потому что химикат делает их дыхательные пути более чувствительными.

Но, к счастью, негативные признаки или симптомы от краски для волос проявляются не так часто. Тем не менее, знать об опасности и максимально себя обезопасить – задача каждого из нас.

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