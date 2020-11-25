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Побочные эффекты от краски для волос, которые нужно знать каждой девушке

Это стильно и презентабельно, но не стоит забывать о негативных последствиях

сегодня, 21:20
Автор:

Любовь Блажко

Современный мир диктует нам свои правила красоты, поэтому красить волосы сейчас могут не только женщины, но даже и мужчины. Однако лишь немногие знают, какую опасность может скрывать обычная краска для волос.

Побочные эффекты от краски для волос, которые нужно знать каждой девушке

Побочные эффекты от краски для волос, которые нужно знать каждой. Фото: unsplash

Самое первое и главное последствие – аллергия кожи головы, из-за которой может появиться покраснение, зуд или сыпь. Кроме этого, может появиться отек вокруг глаз, кожа лица начнет шелушиться. Если возникла такая ситуация, то первое, что нужно сделать – обратиться за помощью к специалисту. 

Стоит отметить, что если вы привыкли красить волосы слишком часто, то увеличивается риск появления ломкости волос. Так происходит из-за химических веществ, котрые есть в составе многих красок для волос. Эти химикаты "забирают" жидкость из волос, поэтому они становятся тусклыми и сухими. 

В составе также есть резорцин – вещество, которое может нарушить баланс гормонов, и даже увеличить риск развития рака.

К примеру, многие парикмахеры, которые постоянно взаимодействуют с этими химикатами, зачастую подвергаются появлению астмы. Потому что химикат делает их дыхательные пути более чувствительными. 

Но, к счастью, негативные признаки или симптомы от краски для волос проявляются не так часто. Тем не менее, знать об опасности и максимально себя обезопасить – задача каждого из нас. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему выпадают волосы и как это остановить. 




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Источник: https://planet-today.ru/novosti/obshchestvo/zdorove/item/127946-pobochnye-effekty-ot-kraski-kotorye-nuzhno-znat-kazhdoj-devushke
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