Пневмония у детей

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Пневмония может поражать организм в любое время года, но обычно вспышки приходятся на зимне-весенний период, часто после простуды или других инфекций верхних дыхательных путей. Если вы считаете, что у вашего ребенка пневмония, немедленно обратитесь к врачу.

Виды пневмонии

Врачи группируют пневмонию в две категории: бактериальные и вирусные. У детей с бактериальной пневмонией обычно возникают внезапные симптомы — высокая температура, быстрое дыхание и кашель. Также наблюдается затрудненное дыхание, быстрый пульс и голубоватые губы или ногти. Они могут казаться слабыми, страдать от рвоты или диареи.

Вирусная пневмония обычно начинается как простуда, но симптомы медленно и неуклонно ухудшаются. У детей может быть высокая температура, сильный кашель с хрипами и быстрым дыханием. Слабость, рвота или диарея также могут быть симптомом вирусной пневмонии. Вирусная пневмония обычно менее тяжелая, чем бактериальная, но она может сделать детей более восприимчивыми к бактериальной форме болезни.

Лечение

Для лечения бактериальной пневмонии врачи назначают антибиотики. Вирусная пневмония не реагирует на антибиотики, поэтому лечение может быть ограничено отдыхом и обильным питьем. Фактически, получение достаточного количества жидкости жизненно важно для борьбы с обезвоживанием от быстрого дыхания и лихорадки, что часто является побочным эффектом пневмонии.

Если у вашего ребенка бактериальная пневмония, вы можете попробовать запустить прохладный увлажнитель. Если у ребенка лихорадка, вы можете дать ему надлежащую дозу ацетаминофена или (если ребенку исполнилось 6 месяцев или больше) ибупрофен. Большинство неосложненных пневмоний улучшается в течение недели, хотя кашель может длиться несколько недель.

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