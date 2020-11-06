Пневмония у детей

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Седлецкая Татьяна
Фото: zdravcity
Пневмония может поражать организм в любое время года, но
обычно вспышки приходятся на зимне-весенний период, часто после простуды или
других инфекций верхних дыхательных путей. Если вы считаете, что у вашего
ребенка пневмония, немедленно обратитесь к врачу.
Виды
пневмонии
Врачи группируют пневмонию в две категории: бактериальные
и вирусные. У детей с бактериальной пневмонией обычно возникают внезапные
симптомы — высокая температура, быстрое дыхание и кашель. Также наблюдается затрудненное
дыхание, быстрый пульс и голубоватые губы или ногти. Они могут казаться
слабыми, страдать от рвоты или диареи.
Вирусная пневмония обычно начинается как простуда, но
симптомы медленно и неуклонно ухудшаются. У детей может быть высокая температура,
сильный кашель с хрипами и быстрым дыханием. Слабость, рвота или диарея также
могут быть симптомом вирусной пневмонии. Вирусная пневмония обычно менее тяжелая,
чем бактериальная, но она может сделать детей более восприимчивыми к бактериальной
форме болезни.
Лечение
Для лечения бактериальной пневмонии врачи назначают
антибиотики. Вирусная пневмония не реагирует на антибиотики, поэтому лечение
может быть ограничено отдыхом и обильным питьем. Фактически, получение
достаточного количества жидкости жизненно важно для борьбы с обезвоживанием от
быстрого дыхания и лихорадки, что часто является побочным эффектом пневмонии.
Если у вашего ребенка бактериальная пневмония, вы можете
попробовать запустить прохладный увлажнитель. Если у ребенка лихорадка, вы
можете дать ему надлежащую дозу ацетаминофена или (если ребенку исполнилось 6
месяцев или больше) ибупрофен. Большинство неосложненных пневмоний улучшается в
течение недели, хотя кашель может длиться несколько недель.
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