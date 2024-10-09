logo

BTC/USD

61081.20

ETH/USD

2406.75

LTC/USD

64.93

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

45.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело Плюс на весах: почему с началом интенсивных тренировок вес увеличивается
commentss НОВОСТИ Все новости

Плюс на весах: почему с началом интенсивных тренировок вес увеличивается

Причины увеличения веса с началом интенсивных тренировок и сколько будет длиться этот период

9 октября 2024, 23:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Начало интенсивных тренировок часто сопровождается неожиданным увеличением веса, что может вызвать беспокойство у тех, кто стремится похудеть. Однако, это явление вполне нормально и имеет свои объяснения, рассказывает портал "Комментарии".

Плюс на весах: почему с началом интенсивных тренировок вес увеличивается

Иллюстративное фото

Причины увеличения веса после начала тренировок

Воспаление мышечных волокон: Интенсивные тренировки вызывают микротравмы мышечных волокон, что приводит к воспалению. Это воспаление является естественной реакцией организма на повреждение и способствует восстановлению и укреплению мышц. Однако оно также может привести к временному увеличению веса из-за задержки жидкости в тканях.

Увеличение запасов гликогена: Во время тренировок организм использует гликоген в качестве источника энергии. После тренировок запасы гликогена восстанавливаются и каждый грамм гликогена связывает с собой примерно три грамма воды. Это также может привести к временному увеличению веса.

Увеличение мышечной массы: Интенсивная тренировка способствует увеличению мышечной массы, что является положительным результатом для общего здоровья и физической формы. Мышцы тяжелее жира, поэтому увеличение мышечной массы может привести к увеличению веса, даже если вы теряете жировую ткань.

Сколько времени может занять вес?

Прибавка веса после начала интенсивных тренировок обычно является временным явлением. Воспаление мышечных волокон и задержка жидкости могут продолжаться от нескольких дней до нескольких недель в зависимости от интенсивности и частоты тренировок. Со временем организм адаптируется к новым нагрузкам и вес стабилизируется.

Увеличение мышечной массы может длиться дольше, поскольку процесс наращивания мышц постепенен. Однако это увеличение веса является положительным показателем, поскольку мышцы способствуют повышению метаболизма и улучшению общего физического состояния.

Прибавка веса после начала интенсивных тренировок является нормальным и временным явлением. Важно сосредоточиться на общем физическом состоянии и здоровье, а не на цифрах на весах.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости