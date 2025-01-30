Плохой сон может свидетельствовать о наличии опасной болезни: медики указали на тревожную тенденцию

Каждый год более 7 миллионов человек сталкиваются с признаками деменции, и эта стремительно растущая цифра побуждает исследователей активно искать новые способы раннего выявления и профилактики заболевания. Об этом сообщает Alzheimer's Association.

Фото: из открытых источников

В исследовании, проводившемся в Китайско-японской больнице дружбы в Пекине, принимали участие 128 добровольцев, средний возраст которых составил 70 лет. У половины из них уже был диагноз болезни Альцгеймера, еще треть имели незначительные когнитивные нарушения, а остальные были абсолютно здоровыми.

В течение ночи ученые наблюдали за активностью мозга, движениями глаз, сердцебиением и дыханием участников. В частности, они фиксировали время, необходимое для перехода в фазу быстрого сна, когда обычно возникают сновидения.

Исследование выявило важную связь между качеством сна и развитием болезни Альцгеймера. Участников разделили на две группы: первая достигала фазы быстрого сна через 98 минут после засыпания, тогда как во второй группе (в основном с диагнозом болезни Альцгеймера) это время составляло 193 минуты.

Опоздание с переходом в фазу быстрого сна нарушает способность мозга фиксировать воспоминания, что ухудшает процессы памяти и обучения. Нехватка этой фазы может повысить уровень кортизола — гормона стресса, вредящего гиппокампу, части мозга, отвечающей за консолидацию памяти, отметила Юэ Лень, автор исследования.

Дополнительно, у участников второй группы выявлены более высокие уровни двух токсичных белков — амилоида и тау-белка, которые накапливаются в мозге и образуют бляшки, нарушающие связь между нейронами. В то же время уровень нейротрофического фактора мозга – полезного белка, способствующего восстановлению нейронов – у этих участников был на 39% ниже, чем у здоровых людей.

Ученые отмечают, что один из способов улучшить качество сна и уменьшить накопление токсичных белков – это прием препаратов с мелатонином, а также соблюдение здорового образа жизни. Важно также своевременно лечить нарушения сна, такие как апноэ, и избегать злоупотребления алкоголем, поскольку это может ухудшить качество сна.

Как уже писали "Комментарии", женщины старше 40 лет имеют больший риск заболеть диабетом второго типа по сравнению с мужчинами — в два раза чаще. В них также чаще развиваются тяжелые осложнения, такие как инфаркты, инсульты, проблемы с почками и нервной системой.