Пить и не толстеть: несколько советов как не набрать вес от алкоголя

Алкогольные напитки строго запрещены, если вы придерживаетесь диеты или просто хотите сбросить несколько килограммов. Но иногда трудно удержаться от бокала вина или бутылки пива в компании друзей либо на вечеринке. Чтобы алкоголь не портил фигуру, нужно его правильно пить. Рассказываем как.

Как не потолстеть от алкоголя. Фото: mygazeta.com

1. Употребляйте белковую пищу

Белковая пища гарантирует чувство насыщения и защитит от метаболического синдрома. В то же время, если вы съедите больше углеводов и жиров, после пары бокалов любимого напитка вам захочется перекусить.

К тому же, если вы будете сыты, алкогольное опьянение будет не таким сильным. Вы сможете контролировать количество съеденного и выпитого.

2. Выпивайте стакан воды после каждой порции алкоголя

Не забывайте, что алкоголь замедляет метаболизм и провоцирует задержку жидкости. Для этого нужно постоянно пополнять свой организм водой. Кроме того, если вы не будете забывать о воде, тело перенесет меньший стресс во время застолья.

3. Выбирайте качественный алкоголь

Часто в состав дешевого алкоголя входят очень калорийны консерванты. Также, некачественные напитки могут вызвать отравление. Отдавайте предпочтение традиционному вину, водке, текиле, виски. Забудьте об алкогольных коктейлях, ведь в них калорий примерно столько же, как и в большом куске торта с кремом.

4. Воздержитесь от соленых блюд

Алкоголь и избыток соли усиливают задержку жидкости. Это двойной удар для нашего организма. Воздержитесь от пивных закусок. Они самое страшное зло в борьбе с лишним весом. Также добавьте в свое меню зелень и овощи. Они уменьшат токсическое воздействие алкоголя.

5. Знайте меру

Конечно, это не очень весело, но, если вы хотите стройную фигуру, вам придется уменьшить количество алкоголя в своей жизни. За вечер стоит ограничиться 30-40 граммами этанола. Это около 200 граммов вина, 100 граммов водки или полторы банки пива.

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