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Пить и не толстеть: несколько советов как не набрать вес от алкоголя

Несмотря на высокую калорийность алкоголя, его пагубное влияние на фигуру можно минимизировать

сегодня, 07:30
Автор:

Кириєнко Анна

Алкогольные напитки строго запрещены, если вы придерживаетесь диеты или просто хотите сбросить несколько килограммов. Но иногда трудно удержаться от бокала вина или бутылки пива в компании друзей либо на вечеринке. Чтобы алкоголь не портил фигуру, нужно его правильно пить. Рассказываем как.

Пить и не толстеть: несколько советов как не набрать вес от алкоголя

Как не потолстеть от алкоголя. Фото: mygazeta.com

1. Употребляйте белковую пищу

Белковая пища гарантирует чувство насыщения и защитит от метаболического синдрома. В то же время, если вы съедите больше углеводов и жиров, после пары бокалов любимого напитка вам захочется перекусить.

К тому же, если вы будете сыты, алкогольное опьянение будет не таким сильным. Вы сможете контролировать количество съеденного и выпитого.

2. Выпивайте стакан воды после каждой порции алкоголя

Не забывайте, что алкоголь замедляет метаболизм и провоцирует задержку жидкости. Для этого нужно постоянно пополнять свой организм водой. Кроме того, если вы не будете забывать о воде, тело перенесет меньший стресс во время застолья.

3. Выбирайте качественный алкоголь

Часто в состав дешевого алкоголя входят очень калорийны консерванты. Также, некачественные напитки могут вызвать отравление. Отдавайте предпочтение традиционному вину, водке, текиле, виски. Забудьте об алкогольных коктейлях, ведь в них калорий примерно столько же, как и в большом куске торта с кремом.

4. Воздержитесь от соленых блюд

Алкоголь и избыток соли усиливают задержку жидкости. Это двойной удар для нашего организма. Воздержитесь от пивных закусок. Они самое страшное зло в борьбе с лишним весом. Также добавьте в свое меню зелень и овощи. Они уменьшат токсическое воздействие алкоголя.

5. Знайте меру

Конечно, это не очень весело, но, если вы хотите стройную фигуру, вам придется уменьшить количество алкоголя в своей жизни. За вечер стоит ограничиться 30-40 граммами этанола. Это около 200 граммов вина, 100 граммов водки или полторы банки пива.

Сайт "Комментарии" рекомендует прочитать, какой алкоголь полезен для женщин.


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Источник: https://www.goodhouse.ru/health/healthy_food/kak-pit-alkogol-i-ne-popravlyatsya-spoyler-eto-vozmozhno/
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Обусуждения

Irina

сегодня, 08:03

Вы когда-нибудь встречали человека, который в компании ограничивался бокалом вина или пива? Я за свои 60 лет - ни разу)))

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