Чем больше человек жалуется на проблемы и трудности, тем хуже он себя чувствует, однако пристрастное отношение и сварливость помогают пессимистам быть эффективными.

Пессимисты более успешны в жизни. Фото из открытых источников

Исследование показало, что раздражение улучшает аналитическую обработку информации и способствует принятию лучших решений.

Сообщается, что сварливые и подверженные угрозам переговорщики более эффективны в достижении нужного результата.

Ученые объяснили, что когда человек испытывает разочарование или раздражение, миндалевидное тело срабатывает, вызывая химические сигналы, ускоряющие сердечный ритм и наполняющие тело адреналином. Благодаря этому растет мотивация и решительность, помогающая человеку отбросить условности и мыслить нестандартно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская армия в тылу накапливает огромные резервы. Ее стратегический план — усилить наступательные действия, чтобы разгромить вооруженные силы Украины в ближайшие год-полтора. По словам военного эксперта Валерия Ширяева, соответствующую информацию он получил от двух действующих российских военачальников, отвечающих за участки фронтов в Украине. Он отметил, что российская армия рассчитывает через год-полтора дойти до левого берега Днепра.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что снижение заинтересованности со стороны США в военном присутствии в Европе откроет новые возможности для Франции — она может стать центром формирования ядерной безопасности на европейском континенте, считает политолог Игорь Чаленко. Франция также может инициировать создание европейской армии на фоне растущей угрозы со стороны России, а ядерное оружие может стать инструментом, который поможет Парижу внедрять идею такой армии.

