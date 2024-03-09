logo

BTC/USD

68556.00

ETH/USD

3918.64

LTC/USD

88.12

USD/UAH

38.55

EUR/UAH

42.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело Пессимисты успешнее оптимистов: результаты исследования
commentss НОВОСТИ Все новости

Пессимисты успешнее оптимистов: результаты исследования

Пессимизм помогает добиваться успеха в большей степени, чем оптимизм

сегодня, 00:06
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Чем больше человек жалуется на проблемы и трудности, тем хуже он себя чувствует, однако пристрастное отношение и сварливость помогают пессимистам быть эффективными.

Пессимисты успешнее оптимистов: результаты исследования

Пессимисты более успешны в жизни. Фото из открытых источников

Исследование показало, что раздражение улучшает аналитическую обработку информации и способствует принятию лучших решений.

Сообщается, что сварливые и подверженные угрозам переговорщики более эффективны в достижении нужного результата.

Ученые объяснили, что когда человек испытывает разочарование или раздражение, миндалевидное тело срабатывает, вызывая химические сигналы, ускоряющие сердечный ритм и наполняющие тело адреналином. Благодаря этому растет мотивация и решительность, помогающая человеку отбросить условности и мыслить нестандартно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская армия в тылу накапливает огромные резервы. Ее стратегический план — усилить наступательные действия, чтобы разгромить вооруженные силы Украины в ближайшие год-полтора. По словам военного эксперта Валерия Ширяева, соответствующую информацию он получил от двух действующих российских военачальников, отвечающих за участки фронтов в Украине. Он отметил, что российская армия рассчитывает через год-полтора дойти до левого берега Днепра.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что снижение заинтересованности со стороны США в военном присутствии в Европе откроет новые возможности для Франции — она может стать центром формирования ядерной безопасности на европейском континенте, считает политолог Игорь Чаленко. Франция также может инициировать создание европейской армии на фоне растущей угрозы со стороны России, а ядерное оружие может стать инструментом, который поможет Парижу внедрять идею такой армии.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1359432X.2016.1257610
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости