Первая привычка, вызывающая целлюлит, и как от нее избавиться

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Недилько Ксения
Целлюлит может появляться даже у худых женщин, и одной из главных причин его возникновения является малоподвижность. Когда вы много сидите – за компьютером, в машине, на диване – нарушается кровообращение и лимфотик в нижней части тела. Это способствует накоплению токсинов, задержке жидкости и формированию жировых отложений в виде апельсиновой кожуры.
Иллюстративное фото
Почему эта привычка опасна:
Мышцы ягодиц, бедер и живота слабеют и теряют тонус.
Лимфа застаивается, что замедляет выведение токсинов.
Жировая ткань уплотняется и появляется целлюлит.
Как избавиться от этой привычки:
1. Вставайте каждый час
Если работаете сидя – каждые 60 минут делайте 5-минутный активный перерыв: потянитесь, пройдитесь, сделайте несколько приседаний.
2. Делайте минимум 7000–10 000 шагов в день
Для контроля активности используйте фитнес-трекер или приложение в телефоне.
3. Добавьте физические упражнения хотя бы 3 раза в неделю
Идеально – кардио (ходьба, бег, велотренажер) и силовые нагрузки на ноги и ягодицы.
4. Массаж и контрастный душ
Самомассаж сухой щеткой или антицеллюлитными роликами улучшает циркуляцию.
Контрастный душ активизирует кровообращение и тонизирует кожу.
5. Пейте больше воды
Вода помогает выводить токсины, которые скапливаются при застое лимфы.
Если вы хотите, чтобы кожа была гладкой и упругой – не ищите волшебные кремы. Начните с простого: больше движения каждый день. Именно это маленькое изменение способно со временем дать поразительный результат.
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