Первая привычка, вызывающая целлюлит, и как от нее избавиться

Целлюлит может появляться даже у худых женщин, и одной из главных причин его возникновения является малоподвижность. Когда вы много сидите – за компьютером, в машине, на диване – нарушается кровообращение и лимфотик в нижней части тела. Это способствует накоплению токсинов, задержке жидкости и формированию жировых отложений в виде апельсиновой кожуры.

Иллюстративное фото

Почему эта привычка опасна:

Мышцы ягодиц, бедер и живота слабеют и теряют тонус.

Лимфа застаивается, что замедляет выведение токсинов.

Жировая ткань уплотняется и появляется целлюлит.

Как избавиться от этой привычки:

1. Вставайте каждый час

Если работаете сидя – каждые 60 минут делайте 5-минутный активный перерыв: потянитесь, пройдитесь, сделайте несколько приседаний.

2. Делайте минимум 7000–10 000 шагов в день

Для контроля активности используйте фитнес-трекер или приложение в телефоне.

3. Добавьте физические упражнения хотя бы 3 раза в неделю

Идеально – кардио (ходьба, бег, велотренажер) и силовые нагрузки на ноги и ягодицы.

4. Массаж и контрастный душ

Самомассаж сухой щеткой или антицеллюлитными роликами улучшает циркуляцию.

Контрастный душ активизирует кровообращение и тонизирует кожу.

5. Пейте больше воды

Вода помогает выводить токсины, которые скапливаются при застое лимфы.

Если вы хотите, чтобы кожа была гладкой и упругой – не ищите волшебные кремы. Начните с простого: больше движения каждый день. Именно это маленькое изменение способно со временем дать поразительный результат.

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