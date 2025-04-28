Первая помощь при укусе клеща: что категорически запрещено делать

Укусы клещей – распространенная проблема, особенно в теплое время года, во время пребывания на природе. Клещи могут переносить опасные заболевания, такие как болезнь Лайма и клещевой энцефалит, поэтому правильное удаление клеща и последующие действия чрезвычайно важны. Однако существует ряд ошибок, которые часто допускаются при оказании первой помощи и которые могут увеличить риск инфицирования или усложнить процесс удаления.

Клещ. Иллюстративное фото

Прямой контакт кожи с клещом при его удалении категорически запрещен. Это может привести к передаче возбудителей заболеваний через кожные покровы.

Руки следует защитить перчатками или использовать салфетку.

Попытка удалить клеща резким рывком или вращая его может привести к тому, что тело клеща оторвется, а головка и ротовой аппарат останутся в коже. Это может привести к местному воспалению и увеличить риск инфицирования.

Рекомендуется удалять клеща медленно и равномерно, захватив его пинцетом как можно ближе к коже и тяну вверх прямым движением.

Существует распространенное заблуждение, что смазывание клеща вазелином, маслом, спиртом, лаком для ногтей или другими подобными веществами заставит его отцепиться. На самом деле, эти вещества могут раздражать клеща, спровоцировать его выделить больше слюны (которая может содержать возбудителей заболеваний) в рану и усложнить дальнейшее удаление.

Попытка припечь клеща горячим предметом опасна и неэффективна. Это может привести к ожогам кожи, но не приведет к безопасному удалению клеща. Кроме того, термическое воздействие может спровоцировать клеща и выпустить больше инфицированной слюны в кровь.

При удалении клеща пинцетом следует захватывать его головку как можно ближе к коже, а не его раздутое тело. Сжатие тела клеща может привести к высвобождению его содержимого, включая возбудителей заболеваний в рану.

После успешного удаления клеща необходимо тщательно обработать место укуса антисептиком, например спиртовым раствором или йодом. Следует внимательно наблюдать место укуса в течение нескольких недель на предмет появления покраснения, сыпи или других симптомов, которые могут свидетельствовать об инфицировании.

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