Первая помощь при порезах

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- Хорошо вымойте руки с мылом, прежде чем обрабатывать рану ребенка.

- Если рана кровоточит, окажите прямое давление на рану чистой повязкой или полотенцем, пока кровотечение не прекратится. Поднимите рану над уровнем сердца вашего ребенка, если это возможно (например, положите его руку или ногу на подушку).

- Если кровотечение не прекращается через 10 минут прямого давления, направляйтесь в отделение неотложной помощи.

- После остановки кровотечения проверьте рану на наличие стекла, грязи и других посторонних веществ. Если вы что-то видите, попробуйте промыть холодной проточной водой. Если это не сработает, используйте пинцет, чтобы осторожно вынуть обломки.

- Если что-то глубоко застряло в коже, не удаляйте самостоятельно — это может вызвать сильное кровотечение. Вместо этого отвезите своего ребенка в отделение неотложной помощи.

- Аккуратно промойте рану водой с мылом и тщательно вытрите насухо.

- После мытья накройте место пореза обычной клейкой повязкой или другой стерильной повязкой. Не используйте спирт, пероксид водорода или йод – это может не только причинить боль, но также могут замедлить заживление.

- Вы также можете применять мазь — антибактериальная мазь снижает риск заражения и помогает сохранить рану влажной, что защитит от прилипания к пластырю или бинтовой повязке.

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