logo
Русский Українська

BTC/USD

44659.02

ETH/USD

3141.51

LTC/USD

163.22

USD/UAH

26.80

EUR/UAH

31.50

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Переполненные больницы: эпидемиолог рассказала о пандемии COVID-19 в октябре
commentss НОВОСТИ Все новости

Переполненные больницы: эпидемиолог рассказала о пандемии COVID-19 в октябре

В нашем государстве в ближайшее время при нескольких условиях будет расти число больных COVID-19, считает медик

23 сентября 2021, 23:20
Автор:

Лиля Воробьева

В следующем месяце в нашем государстве не произойдет пик заболевания на ковид, но количество инфицированных смертельным вирусом граждан таки будет увеличиваться. Ковидные отделения, где спасают таких больных, будут полностью загружены. Об этой проблеме рассказала ученый, руководитель кафедры эпидемиологии Харьковского медицинского университета Татьяна Чумаченко, отвечая на вопрос журналистов канала "Украина 24" .

Переполненные больницы: эпидемиолог рассказала о пандемии COVID-19 в октябре

В октябре в Украине больницы могут быть переполнены больными коронавирус (фото из открытых источников)

Специалист в области эпидемиологии подчеркнула, что ситуация с коронавируса станет непростой, если граждане  будут игнорировать прививки, население не надевать маски. Еще власть должна быть инициатором важных карантинных мер.

Чумаченко процитировала высказывание руководителя парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, который ранее сообщил, что пик болезни придется на середину октября.

Она выразила свое мнение и отметила, что после пика болезни, как правило, тревожная статистика уменьшается.

Медик отметила, что, если не будет никаких ограничительных мер, а украинцы будут игнорировать маски, которые нужно носить везде, то количество инфицированных будет  увеличиваться до самой середины октября.

Врач привела тревожную статистику, что в нашем государстве количество тех, кто лечится в больницах, значительно больше тех, которые выздоровели.

Татьяна Чумаченко пояснила, что эти показатели свидетельствуют о том, что медицинские учреждения уже наполняются, больных становится больше. Они могут быть перезагружены, и тогда не все пациенты смогут вовремя получить медицинскую помощь.

Напомним, что "Комментарии" информировали читателей о том, что в ВОЗ рассказали, сколько умирает людей непривитых от коронавируса .


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/ua/obshestvo-news/12790-osenyu-budet-dalneyshiy-rost-zabolevaemosti-koronavirusom-epidemiolog
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ