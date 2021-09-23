Переполненные больницы: эпидемиолог рассказала о пандемии COVID-19 в октябре

В следующем месяце в нашем государстве не произойдет пик заболевания на ковид, но количество инфицированных смертельным вирусом граждан таки будет увеличиваться. Ковидные отделения, где спасают таких больных, будут полностью загружены. Об этой проблеме рассказала ученый, руководитель кафедры эпидемиологии Харьковского медицинского университета Татьяна Чумаченко, отвечая на вопрос журналистов канала "Украина 24" .

В октябре в Украине больницы могут быть переполнены больными коронавирус (фото из открытых источников)

Специалист в области эпидемиологии подчеркнула, что ситуация с коронавируса станет непростой, если граждане будут игнорировать прививки, население не надевать маски. Еще власть должна быть инициатором важных карантинных мер.

Чумаченко процитировала высказывание руководителя парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, который ранее сообщил, что пик болезни придется на середину октября.

Она выразила свое мнение и отметила, что после пика болезни, как правило, тревожная статистика уменьшается.

Медик отметила, что, если не будет никаких ограничительных мер, а украинцы будут игнорировать маски, которые нужно носить везде, то количество инфицированных будет увеличиваться до самой середины октября.

Врач привела тревожную статистику, что в нашем государстве количество тех, кто лечится в больницах, значительно больше тех, которые выздоровели.

Татьяна Чумаченко пояснила, что эти показатели свидетельствуют о том, что медицинские учреждения уже наполняются, больных становится больше. Они могут быть перезагружены, и тогда не все пациенты смогут вовремя получить медицинскую помощь.

Напомним, что "Комментарии" информировали читателей о том, что в ВОЗ рассказали, сколько умирает людей непривитых от коронавируса .

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