Переболели коронавирусом: в Минздраве рассказали, стоит ли спешить вакцинироваться

Вакцинироваться против коронавируса нужно даже тем, кто перенес болезнь ранее и имеет антитела. Единственный момент – нужно учесть ряд рекомендацией перед тем как прививаться. Как сообщает издание "Комментарии", об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Вакцинация - фото delfi.lt

Он отметил, на сегодняшний день медики не могут назвать точно количество антител, которое бы гарантировало, что вы повторно не заболеете коронавирусом, а главное – на протяжении какого времени эта внутренняя защита будет действовать. Но Игорь Кузин напомнил, что принята общая рекомендация о том, что вакцинироваться от Covid-19 стоит спустя полгода после перенесенной болезни. Чиновник отметил, это правило не распространяется на тех людей, которые по роду своей деятельности работают в социальной сфере, то есть, часто коммуницируют с другими людьми. Это касается тех же учителей и врачей. Им не нужно ждать 6 месяцев после перенесенной болезни, чтобы прививаться. Вакцинироваться нужно как можно быстрее. Так будет только лучше.

"Сейчас нет специфической или признанной цифры, какой титр антител полностью защищает от коронавирусной болезни", – отметил Игорь Кузин.

Главный санврач добавил, все зависит от иммунитета вашего организма, как долго он сможет держать барьер и защищать вас от вируса. Вакцинация – единственный надежный метод получить защиту от коронавируса.

Читайте также на портале "Комментарии" информацию о том, стоит ли с 4 сентября готовится к новому локдауну. Игорь Кузин рассказал о нюансах, заявив, что учебный процесс точно никто останавливать не будет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!