Пять ежедневных привычек, которые старят тело

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Светлана Шкурупий
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На
наш внешний вид и здоровье влияет не только генетика, но и образ жизни. Есть несколько
привычек, которые вредят организму и ускоряют процесс старения. И от них
необходимо срочно избавляться.
Стресс из-за
неорганизованности
Постоянный
стресс и нервное напряжение негативно влияют на работу организма. Не стоит перегружать
себя и выполнять несколько задач одновременно. Научитесь правильно планировать свой день и
организовывать время так, чтобы его хватало и на работу, и на отдых.
Недостаток сна
Сон
- важнейшая часть нашей жизни, ведь благодаря качественному отдыху мы
восстанавливает силы и энергию. Недостаток сна приводит к усталости,
заторможенности, плохому настроению, а все это серьезно влияет на наш
образ жизни и здоровье.
Просмотр телевизора
Ученые
выяснили, что время, проведенное за просмотром телевизора, укорачивает нашу
жизнь на 20 минут. Поэтому необходимо периодически вставать с дивана и
разминаться.
Сон на боку
Когда
вы лежите на боку, ваше лицо прижимается к подушке, что вызывает морщины на
щеках и шее. Научитесь спать на спине, чтобы оставаться молодыми, свежими и
отдохнувшими.
Плохая осанка
Плохая
осанка искривляет позвоночник, в результате чего на мышцы и кости ложится
больше нагрузки, чем обычно. Такое положение дел чревато болями и усталостью в
теле.
Ранее издание
"Комментарии" сообщало, какие привычки питания ослабляют иммунную систему.
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