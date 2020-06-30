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Пять ежедневных привычек, которые старят тело

Эти привычки вредят нашей красоте и молодости

сегодня, 11:45
Автор:

Светлана Шкурупий
Пять ежедневных привычек, которые старят тело

depositphotos.com

На наш внешний вид и здоровье влияет не только генетика, но и образ жизни. Есть несколько привычек, которые вредят организму и ускоряют процесс старения. И от них необходимо срочно избавляться.

Стресс из-за неорганизованности

Постоянный стресс и нервное напряжение негативно влияют на работу организма. Не стоит перегружать себя и выполнять несколько задач одновременно.  Научитесь правильно планировать свой день и организовывать время так, чтобы его хватало и на работу, и на отдых.

Недостаток сна

Сон - важнейшая часть нашей жизни, ведь благодаря качественному отдыху мы восстанавливает силы и энергию. Недостаток сна приводит к усталости, заторможенности, плохому настроению, а все это  серьезно влияет на наш образ жизни и здоровье.

Просмотр телевизора

Ученые выяснили, что время, проведенное за просмотром телевизора, укорачивает нашу жизнь на 20 минут. Поэтому необходимо периодически вставать с дивана и разминаться.

Сон на боку

Когда вы лежите на боку, ваше лицо прижимается к подушке, что вызывает морщины на щеках и шее. Научитесь спать на спине, чтобы оставаться молодыми, свежими и отдохнувшими.

Плохая осанка

Плохая осанка искривляет позвоночник, в результате чего на мышцы и кости ложится больше нагрузки, чем обычно. Такое положение дел чревато болями и усталостью в теле.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие привычки питания ослабляют иммунную систему. 


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Источник: https://e-w-e.ru/10-ezhednevnyh-privychek-kotorye-staryat-ranshe-vremeni/
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