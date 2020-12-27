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Главная Новости Здоровье наше тело Парикмахер раскрыла правильный способ мытья головы
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Парикмахер раскрыла правильный способ мытья головы

Ролик посмотрели уже более миллиона человек

сегодня, 21:21
Автор:

Владимир Лавский

Парикмахер показала на видео правильную технику мытья головы и раскрыла причину, по которой процедуру необходимо проводить дважды. Видео процесса она выложила в соцсети TikTok.

Парикмахер раскрыла правильный способ мытья головы

На кадрах пользовательница под никнеймом amy.does.some.hair демонстрирует последовательность своих действий.

"Тщательно намочите волосы, нанесите шампунь на руки и равномерно распределите его по всей коже головы. После этого подушечками пальцев помассируйте всю ее поверхность. Не пропустите линию роста волос или затылок", — гласит текст на видео.

После промывки девушка порекомендовала повторить процесс, чтобы смыть остатки загрязнений и придать волосам "идеальную чистоту". Однако, по ее словам, во второй раз необходимо сделать упор именно на корни.

Затем следует вновь ополоснуть волосы и на несколько минут нанести на их кончики кондиционер. После финальной промывки героиня материала обвязала голову полотенцем. Ролик набрал больше 470 тысяч просмотров и сотни одобрительных комментариев. "Я делаю так же! Каждый раз волосы в итоге идеально чистые", "Моя жизнь изменилась после того, как я начала мыть волосы дважды", "Очень полезное видео!" — высказывались юзеры.


@amy.does.some.hair

How to wash your hair like a pro #hairwashday #hairtips #hairtutorial #hairdresserreacts #haircare #fyp

♬ Saturday Night — Radio Edit — Whigfield
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