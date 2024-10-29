Парень совершил самоубийство после неудачной пересадки волос на бороду

24-летний французский студент Матье хотел иметь густую и красивую бороду. Он решил осуществить свою мечту и выбрал для этого недорогую клинику для пересадки волос в Турции. Однако решение обратиться в клинику в Стамбуле имело трагические последствия.

Матье после и до операции. Фото: PerthNow

Матье обратился в клинику, одобренную Министерством здравоохранения Турции, и согласился на процедуру, стоимость которой составила 1300 евро. После сдачи всех необходимых анализов француз в марте 2024 отправился на операцию, которая предусматривала пересадку фолликулов волос с затылка на подбородок. Врач заверил студента, что процедура безопасна и не вызовет осложнений. Однако после операции он почувствовал интенсивную боль и столкнулся с тяжелыми последствиями.

После операции Матье вернулся во Францию, где его преследовали постоянные боли, а его лицо покрыли гнойные раны. Что еще хуже, волосы на затылке, откуда удалили более тысячи фолликулов, не отрастали, оставляя шрамы. 24-летний Матье провел собственное расследование клиники и выяснил, что проводивший операцию "хирург" на самом деле был агентом по недвижимости без должной медицинской квалификации.

Последствия операции по пересадке волос на бороду

Матье испытал значительный психологический стресс из-за неудачной пересадки. Новые волосы на лице выглядели неестественно: они росли прямо, как иголки ежа, создавая необычный вид, что вызывало у него депрессию и дисморфическое расстройство. Это состояние усугублялось его невозможностью принять новый облик, что в конечном итоге привело к трагедии. Через четыре месяца после операции Матье покончил жизнь самоубийством в своей квартире в Париже.

Эта история в очередной раз подчеркивает риски обращения в ненадежные клиники и важность тщательного выбора специалистов для косметических процедур. Операции неквалифицированными специалистами могут не только привести к физическим осложнениям, но и повлечь за собой психологические последствия, которые могут иметь трагический конец.

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