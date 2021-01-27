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Парень целую неделю ел одну картошку и показал, что из этого получилось (ВИДЕО)

В начале диеты Ривера весил 62 килограмма

сегодня, 15:54
Автор:

Любовь Блажко

Американский блогер Роб Ривера решился на смелый эксперимент. На протяжении одной недели он ел только картошку, даже без добавления масла или соли. На своем YouTube-канале парень рассказал, что из этого получилось. 

Парень целую неделю ел одну картошку и показал, что из этого получилось (ВИДЕО)

Парень целую неделю ел одну картошку. Фото: unsplash

Сделать подобное Робу захотелось, чтобы понять, как изменится его самочувствие и тело. Из напитков он позволял себе только чай или кофе без кофеина. 

Изначальный вес парня – 62 килограмма. Но уже в середине недели Роб вынужден был обратиться за медицинской помощью и сдал анализ крови. 

"У меня очень сильно упал уровень сахара и электролитов в крови. Чтобы избавиться от недомогания, мне пришлось включить в свой рацион немного фруктов и добавлять по щепотке соли в пищу, поскольку мне не хватало энергии", – объяснил ситуацию блогер. 

Хоть минусы в необычной диете и были, плюсов тоже нашлось немало. Ривера заявил, что такая диета является весьма эффективной, но выдержать ее сможет далеко не каждый. 

"Я похудел примерно на три килограмма и потерял где-то два сантиметра в талии. В принципе, употребление любой низкокалорийной пищи в течение недели приведет примерно к такому же результату, но без сахара и соли я бы не справился", – подытожил Роб. 


Как сообщало издание "Комментарии", парень отжимался по 100 раз в день на протяжении года. Джек хотел понять, как новое испытание отразится на его физической форме, но результат, который он увидел, превзошел все его ожидания. На протяжении многих лет у парня были проблемы с лишним весом – цифра на весах достигала отметки 135. Он пробовал различные диеты и походы в спортзал, но особых результатов это не приносило. Тогда же Джек решился на этот эксперимент – терять ему было нечего. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qTl1kaRzhqk&ab_channel=OnTheCheapTip
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