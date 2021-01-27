Парень целую неделю ел одну картошку и показал, что из этого получилось (ВИДЕО)

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МЕНЮ
Любовь Блажко
Американский блогер Роб Ривера решился на смелый эксперимент. На протяжении одной недели он ел только картошку, даже без добавления масла или соли. На своем YouTube-канале парень рассказал, что из этого получилось.
Парень целую неделю ел одну картошку. Фото: unsplash
Сделать подобное Робу захотелось, чтобы понять, как изменится его самочувствие и тело. Из напитков он позволял себе только чай или кофе без кофеина.
Изначальный вес парня – 62 килограмма. Но уже в середине недели Роб вынужден был обратиться за медицинской помощью и сдал анализ крови.
Хоть минусы в необычной диете и были, плюсов тоже нашлось немало. Ривера заявил, что такая диета является весьма эффективной, но выдержать ее сможет далеко не каждый.
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