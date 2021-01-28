Парафин - бюджетный заменитель косметолога

Продукт пчеловодства по праву славится своими чудесными косметологическими свойствами. В домашних целях лучше использовать белый парафин, который абсолютно не вызывает аллергии и раздражения кожи.

Парафин (фото из открытых источников)

Косметологи предупреждают, что средство нельзя использовать повторно из-за его накопительного эффекта. Прежде чем использовать парафин в качестве основы для маски, его нужно подогреть до 75 – 80С в сухой посуде. Важно: в парафине не должно быть ни грамма воды, чтобы он не вызвал ожогов.

Маски на основе парафина используются для омоложения кожи лица, уменьшения проявлений шрамов и рубцов, снятия воспаления и отечности кожи. Для усиления эффекта в маски рекомендуется добавлять эфирные масла: лаванды, розмарина, иланг-иланга.

Напомним, в Украине уже несколько месяцев функционирует онлайн-платформа "Медовая биржа", на которой пчеловоды могут размещать свой мед на продажу. Вскоре у них появится возможность экспортировать собственную продукцию в Европу – онлайн-платформа начнет работать в ЕС уже в следующем году. Об этом пишет AgroPortal. На сегодняшний день на "Медовой бирже" размещено 224 активных лота – приблизительно 540 тонн меда. Большим достоинством данной площадки является то, что торговать на ней могут не только крупные бизнесмены, но и представители малого бизнеса: пчеловоды-любители из небольших городков и поселков. Как стало известно, разработчики онлайн-платформы в скором времени планируют существенно расшириться – выйти на европейский рынок.

По словам директора "Медовой биржи" Александра Дуглера, случится это уже в начале следующего года. Об этом он сообщил, выступая на форуме "Украина медовая и мир".



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