Папилломы: что это такое и как избавиться

Сейчас косметическая медицина достигла невиданной популярности и доступности. Не нужно прилагать массу средств и усилий, чтобы посетить квалифицированного дерматолога или косметолога, однако многие все еще отдают предпочтение народной медицине и фитотерапии. По мнению многих приверженцев домашнего лечения с помощью натуральных биологических средств можно излечить даже вирус папилломы человека. Что ж, давайте попытаемся разобраться во всех тонкостях данного заболевания и методах его лечения.

Можно ли избавиться от папиллом домашними средствами? Фото: pexels

Что такое ВПЧ

Вирус папилломы человека (ВПЧ) — это вирус, который способен к репликации в теле человека и проявляется в виде небольших новообразований на внешнем слое кожи или слизистых, в грудном протоке и на половых органах. Почему так важно обращать внимание на появления подобных образований на вашем теле? Дело в том, что ВПЧ может вызывать рак и является определяющим фактором в диагностике рака шейки матки. Однако далеко не все типы вируса папилломы человека являются онкогенными и опасными для жизни. Также ВПЧ проявляется в виде аногенитальных, плоских, обычных бородавок и папиллом.

Как передается вирус папилломы человека?

Понять, что вы заражены ВПЧ достаточно сложно, так как он проявляется исключительно при условиях подавленного иммунитета. Основным путем заражения является половой, так как вирус способен проникать не только через жидкости организма, но и через микротрещины кожи и слизистых оболочек. Также заражение происходит при родах, в бытовых условиях и даже при бритье и эпиляции (аутоинокуляция), при переливаниях крови и ее компонентов, при использовании общих полотенец, зубных щеток.





Как понять когда стоит избавляться от папиллом?

Без сомнений, точно стоит удалять папиллому в случае ее перерождения в злокачественное образование. Понять можно, что этот процесс запущен по следующим симптомам: новообразование покраснело или засохло, локальное повышение температуры до 37,5 градуса, нагноение, кровотечение, изменение цвета или же формы. Если присутствуют несколько из вышеперечисленных признаков, то это свидетельствует о том, что папиллома превращается в злокачественную опухоль и вам стоит поскорее ее удалить. Стоит помнить о том, что решение об удалении папиллом может принимать только врач и без консультации со специалистом строго не рекомендуется принимать каких-либо мер по их удалению. Одновременно с процессом удаления новообразования следует укреплять иммунитет для того, чтобы новые папилломы не появились еще в большем количестве.

Как избавиться от папиллом?

Существует множество вариантов лечения папилломавируса без хирургического вмешательства и каких-либо операций. Дерматологи отдают свое предпочтение в лечении данного заболевания следующим средствам: антисептики, противовирусные препараты, антибиотики и средства для поднятия иммунитета. Можно ли избавиться от папиллом домашними средствами? Народная медицина имеет в своем арсенале немало эффективных способов устранения бородавок.









Первым всеисцеляющим средством является, конечно же, хозяйственное мыло. Новообразования нужно протирать смягченным в теплой воде мылом и оставлять на ночь. Мыло создаёт на коже щелочную среду, и папиллома постепенно иссыхает. Однако, данный метод лечения займет около 30 дней, кроме того, от такого лечения будет страдать кожа вокруг бородавки, это стоит учитывать при выборе стратегии лечения.

Вторым средством, которое безжалостно уничтожает все бородавки, является сок чистотела для борьбы с бородавками нужно ежедневно обрабатывать папиллому свежим соком чистотела, накладывая сверху пластырь с ватой, смоченной тем же средством. Стоит обозначить, что данный метод может быть доступен только в летнюю пору года.

Касторовое масло также устраняет папилломы, но не так агрессивно, как предыдущие два компонента. Несколько капель масла втирают в места с новообразованиями утром и вечером. Как и при любом другом методе лечения народными средствами потребуется немало времени — до нескольких недель, а также не все виды папиллом восприимчивы к касторовому маслу.

Еще один метод лечения папилломы в домашних условиях предполагает использование щелочи, однако едкая натриевая щёлочь не относится к числу безопасных способов, при её неудачном применении есть огромная вероятность получения химического ожога.

Также можно избавиться от папиллом с помощью сока алоэ: необходимо обмокнуть вату в сок алоэ и прикладывать к проблемным местам на всю ночь. Повторять процедуру нужно 4-5 раз. Еще одним действенным растением является каланхоэ. Компрессы из этого только срезанного листа этого растения прилепляют к бородавке с помощью пластыря на 4 часа. Процедура повторяется в течение 10 дней. Куриный белок помогает при маленьких новообразованиях, которые еще не разрослись. Нужно разбить яйцо, перелить в стакан и с помощью ваты нанести на пораженные места.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!