Человечество находится в отличном положении, чтобы остановить пандемию Covid-19, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус 14 сентября на конференции в швейцарской Женеве.



Пандемия Covid-19 скоро закончится – Генеральный директор ВОЗ. Фото из открытых источников

Во время брифинга Гебреисус заявил, что за последние недели количество смертельных исходов от коронавируса значительно уменьшилось. По его словам, это лучший показатель с марта 2020 года.

Далее генеральный директор ВОЗ продолжил обращение словами о постоянно бегущем к финишу марафонце. Так, Тедрос Аданом Гебреисус сравнил нас и сказал, что мы видим финишную прямую и должны продолжать бороться и не прекращать бег к преодолению пандемии Covid-19.

Также гендир ВОЗ предупредил, что в будущем остается риск новых мутаций вируса, определенных сбоев и общей неопределенности, но пока есть возможность, надо ею пользоваться.

Во всем мире тенденция смертельных исходов идет к снижению, средний показатель составляет около 28% по сравнению с предыдущей неделей.

Интересно, что в Украине ситуация совсем другая. В нашей стране наблюдается увеличение количества заболевания коронавирусом, соответственно и увеличивается и количество смертей. Тедрос Аданом Гебреисус утверждает, что в Украине пик заболеваемости может прийтись на октябрь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об опасном вирусе в Аргентине. Ученые до сих пор не смогли идентифицировать его, о том известно, что это не коронавирус и обезьянья оспа. От аргентинского вируса уже умерли несколько человек. Этот вид пневмонии может сделать новенькую эпидемию.

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