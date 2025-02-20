Отсутствие регулярного секса разрушает организм: неожиданные последствия

Регулярная сексуальная активность играет немаловажную роль в физическом и психическом здоровье человека. Отсутствие интимных отношений может привести к ряду изменений в организме, о которых мы поговорим подробнее.

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Сексуальная активность способствует выработке различных гормонов, таких как эндорфины, окситоцин, дофамин и серотонин, влияющие на настроение и общее самочувствие. Отсутствие секса может привести к снижению уровня этих гормонов, что может вызвать повышенную тревожность, депрессию и раздражительность. Кроме того, у женщин может наблюдаться нарушение менструального цикла и снижение либидо.

Исследования показывают, что регулярный секс может укреплять иммунную систему, повышая уровень иммуноглобулина A (IgA), защищающего организм от инфекций. Отсутствие сексуальной активности может снизить эту защиту, делая организм более уязвимым к заболеваниям.

Сексуальная активность является своеобразным физическим упражнением, способствующим улучшению работы сердца и сосудов. Отсутствие регулярного секса может привести к снижению физической активности, что в свою очередь может негативно повлиять на сердечно-сосудистую систему.

Интимные отношения способствуют эмоциональной связи между партнерами, повышают самооценку и обеспечивают чувство близости. Отсутствие секса может привести к чувству одиночества, снижению самооценки и даже развитию депрессивных состояний.

Напомним, что портал "Комментарии" писал, от каких болезней не защитит презерватив. Даже пользуясь защитой, во время полового контакта можно заболеть генитальным герпесом, вирусом папилломы человека (ВПЧ), сифилисом.



